Το Ιράν πραγματοποίησε ομαδική τελετή κηδείας για τις 164 μαθήτριες και τα 20 μέλη του προσωπικού του σχολείου θηλέων που σκοτώθηκαν το Σάββατο 28/2 από πλήγμα πυραύλου στην πόλη Μινάμπ στα νότια της χώρας.

Η ιρανική κρατική τηλεόραση παρουσίασε την Τρίτη 3/3, χιλιάδες ανθρώπους να κατακλύζουν την κεντρική πλατεία στο Μινάμπ.

Μια μητέρα, κρατώντας τη φωτογραφία της κόρης της Ατένας, την χαρακτήρισε ως «τεκμήριο των αμερικανικών εγκλημάτων», λέγοντας ότι τα παιδιά «πέθαιναν στο δρόμο του Θεού».

Το πλήθος φώναζε αντιαμερικανικά και αντισραηλινά συνθήματα όπως «Θάνατος στην Αμερική», «Θάνατος στο Ισραήλ» και «Καμία παράδοση».

IRAN : Aerial footage of the emotional funeral procession in Minab for the elementary school girls and teachers who were martyred on the direct orders of the US regime. Around 165 school girls were brutally killer in US-Israel Joint attack. pic.twitter.com/lf3AtDztLR — Aditya Raj Kaul (@AdityaRajKaul) March 3, 2026

Η επίθεση συνέβη το Σάββατο 28/2, μετά από κοινές αεροπορικές επιχειρήσεις των ΗΠΑ και του Ισραήλ εναντίον του Ιράν, σηματοδοτώντας μέχρι στιγμής το πιο φονικό περιστατικό στο πλαίσιο του πολέμου εναντίον της Τεχεράνης μέχρι σήμερα, με ξεκάθαρο στόχο αμάχους.

Ο Ιρανός υπουργός Εξωτερικών, Αμπάς Αραγτσί, κατηγόρησε τις δύο χώρες για τη δολοφονία των μαθητριών, σημειώνοντας ότι πρόκειται για ταφόπλακες άνω των 160 αθώων κοριτσιών, τα σώματα των οποίων διαμελίστηκαν από τον βομβαρδισμό.

Οι αρχές στην Τεχεράνη απηύθυναν έκκληση για διεθνή δράση και αλληλεγγύη, καθώς επίσης πολλά νοσοκομεία και σχολεία επλήγησαν από τις επιδρομές των ΗΠΑ και του Ισραήλ.

Ο εκπρόσωπος του ιρανικού Υπουργείου Εξωτερικών, Εσμαΐλ Μπαγκάεϊ, δήλωσε ότι οι δύο χώρες «συνεχίζουν να βομβαρδίζουν αδιακρίτως κατοικημένες περιοχές, χωρίς να εξαιρούν νοσοκομεία, σχολεία, εγκαταστάσεις της Ερυθράς Ημισελήνου ή πολιτιστικά μνημεία».

Το περιστατικό καταδικάστηκε από την UNESCO και την βραβευμένη με Νόμπελ Ειρήνης ακτιβίστρια Μαλάλα Γιουσαφζάι.

Η σκόπιμη επίθεση σε σχολείο, νοσοκομείο ή άλλη μη στρατιωτική δομή αποτελεί έγκλημα πολέμου βάσει του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου.

Ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο, δήλωσε ότι «το Υπουργείο Πολέμου θα διερευνούσε αν πρόκειται για δική μας επίθεση» και τόνισε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν θα στόχευαν σκόπιμα ένα σχολείο.

Η Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ ανέφερε ότι «εξετάζει αναφορές για ζημιές σε αμάχους» στο πλαίσιο συνεχιζόμενων στρατιωτικών επιχειρήσεων.

Η αναπληρώτρια γενική γραμματέας του ΟΗΕ για την οικοδόμηση της ειρήνης, Ρόζμαρι ΝτιΚάρλο, δήλωσε ότι είναι ενήμερη για τις αναφορές από το Ιράν και ότι Αμερικανοί αξιωματούχοι εξετάζουν το περιστατικό.

Το γεγονός αποδεικνύει, για άλλη μια φορά, ότι ειδικά το Ισραήλ μας έχει συνηθίσει σε επιθέσεις που πλήττουν αμάχους, και κυρίως παιδιά, σε πολεμικές επιχειρήσεις με χαρακτηριστικά εγκλήματος πολέμου, όπως έχει κάνει πολλές φορές στη Γάζα. Τόσες φορές ώστε ακόμη και η αναγνώριση ως «λάθους χτυπήματος» να μην γίνεται πια πιστευτή.