Ο κυβερνήτης της ιστορικής ιρανικής πόλης Ισφαχάν κατηγόρησε τις ΗΠΑ και το Ισραήλ ότι «κηρύσσουν πόλεμο σε έναν πολιτισμό», καθώς μνημεία πολιτιστικής κληρονομιάς σε ολόκληρη τη χώρα υφίστανται ζημιές από τους βομβαρδισμούς τους.

Οι σοβαρότερες επιβεβαιωμένες ζημιές μέχρι στιγμής έχουν καταγραφεί στο Παλάτι Γκολεστάν της Τεχεράνης, που χρονολογείται από τον 14ο αιώνα, καθώς και στο Παλάτι Τσεχέλ Σοτούν του 17ου αιώνα στο Ισφαχάν.

Με βάση βίντεο και δημόσιες δηλώσεις, κανένα από τα δύο ιστορικά κτίρια δεν φαίνεται να επλήγη άμεσα από πύραυλο. Ωστόσο, το ωστικό κύμα από κοντινές εκρήξεις και πιθανότατα συντρίμμια πυραύλων, προκάλεσε σημαντικές φθορές, σπάζοντας τζάμια και αποκολλώντας πλακάκια και τμήματα τοιχοποιίας.

Βίντεο από το σημείο έδειξαν ότι η περίφημη «Αίθουσα των Καθρεφτών» του Παλατιού Γκολεστάν είχε καταστραφεί σε μεγάλο βαθμό, με θραύσματα από τους περίτεχνους καθρέφτες να είναι διάσπαρτα στο δάπεδο.

Χτυπήματα παρά την προειδοποίηση της UNESCO

Το παλάτι αποτελεί μνημείο παγκόσμιας κληρονομιάς υπό την προστασία της UNESCO.

Ο οργανισμός εξέδωσε ανακοίνωση μετά τις ζημιές που υπέστη το μνημείο στις 2 Μαρτίου, επισημαίνοντας ότι «είχαν κοινοποιηθεί σε όλα τα εμπλεκόμενα μέρη οι γεωγραφικές συντεταγμένες των χώρων που περιλαμβάνονται στον κατάλογο παγκόσμιας κληρονομιάς».

Τις τελευταίες ημέρες σημειώθηκαν ισχυρές εκρήξεις στο κέντρο του Ισφαχάν, μιας πόλης που υπήρξε πρωτεύουσα του Ιράν σε τρεις διαφορετικές ιστορικές περιόδους. Μεγάλο μέρος της αρχιτεκτονικής της χρονολογείται από την εποχή της δυναστείας των Σαφαβιδών, μεταξύ 16ου και 18ου αιώνα.

Η περιοχή Chehel Sotoon φαίνεται να έχει υποστεί τις σοβαρότερες επιπτώσεις. Παράλληλα, σπασμένα παράθυρα και πόρτες, καθώς και αποκολλημένα πλακάκια, έχουν αναφερθεί στο Παλάτι Ali Qapu και σε αρκετά τζαμιά γύρω από την τεράστια πλατεία Naqsh-e Jahan.

Βίντεο που κατέγραψαν κάτοικοι μέσα από την πλατεία δείχνουν σύννεφα καπνού να υψώνονται από κοντινές αεροπορικές επιδρομές.

Ο κυβερνήτης του Ισφαχάν, Μεχντί Τζαμαλινετζάντ, δήλωσε ότι οι ζημιές σημειώθηκαν παρά το γεγονός ότι είχαν κοινοποιηθεί οι συντεταγμένες των ιστορικών χώρων μεταξύ των εμπόλεμων μερών και είχαν τοποθετηθεί πινακίδες της «μπλε ασπίδας» στις στέγες σημαντικών κτιρίων, σήμανση που υποδηλώνει ιστορικούς θησαυρούς σύμφωνα με τη Σύμβαση της Χάγης του 1954 για την προστασία των πολιτιστικών αγαθών σε καιρό πολέμου.

«Το Ισφαχάν δεν είναι μια συνηθισμένη πόλη· είναι ένα μουσείο χωρίς στέγη», δήλωσε ο Τζαμαλινετζάντ σε ομιλία του που δημοσιεύθηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. «Σε καμία προηγούμενη εποχή, ούτε στους πολέμους του Αφγανιστάν, ούτε στην κατάκτηση των Μογγόλων, ούτε καν κατά τη διάρκεια της “Ιερής Άμυνας” (σ.σ. του πολέμου Ιράν-Ιράκ 1980-88), δεν συνέβη ποτέ κάτι τέτοιο».

«Αυτή είναι μια κήρυξη πολέμου σε έναν πολιτισμό», πρόσθεσε. «Ένας εχθρός που δεν έχει πολιτισμό δεν δίνει σημασία στα σύμβολα του πολιτισμού. Μια χώρα που δεν έχει ιστορία δεν σέβεται τα σημάδια της ιστορίας. Μια χώρα που δεν έχει ταυτότητα δεν αποδίδει καμία αξία στην ταυτότητα».

Ένας Ιρανός γεωλόγος, ο οποίος εργάστηκε επί πολλά χρόνια στο Ισφαχάν, ανέφερε σε μήνυμα που διαβιβάστηκε στον Guardian ότι η αρχαία πρωτεύουσα είναι ιδιαίτερα ευάλωτη.

«Το Ισφαχάν δέχεται εδώ και καιρό επίθεση από κάτω, λόγω της καθίζησης του εδάφους που καταστρέφει τις δομές της εποχής των Σαφαβιδών και τώρα δέχεται επίθεση και από πάνω, από τους Αμερικανούς», ανέφερε ο γεωλόγος. «Το Ισφαχάν φαίνεται να έχει σήμερα λιγότερους φίλους από ποτέ».

