Ο πρόεδρος του κοινοβουλίου του Ιράν, Μοχάμεντ Μπαγκέρ Γκαλιμπάφ, ο οποίος έχει ηγετικό ρόλο στις διαπραγματεύσεις της Τεχεράνης με την Ουάσινγκτον, διαπίστωσε «πρόοδο» στις συνομιλίες με τις ΗΠΑ αλλά τόνισε πως οι δύο πλευρές είναι ακόμη μακριά από την επίτευξη συμφωνίας.

«Ο Τραμπ δεν πέτυχε τον στόχο του να αλλάξει το καθεστώς και να καταστρέψει τις επιθετικές και πυραυλικές μας δυνατότητες, γιατί το Ιράν δεν είναι Βενεζουέλα. Ο εχθρός δεν έχει επιτύχει τους στόχους του μέσω της έκδοσης προειδοποιήσεων και του καθορισμού προθεσμιών και, ως εκ τούτου, έχει αρχίσει να στέλνει μηνύματα μέσω μεσαζόντων», πρόσθεσε.

«Φθάσαμε σε μια πιο ρεαλιστική κατανόηση με την αμερικανική αντιπροσωπεία κατά τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων, παρά τη συνεχιζόμενη έλλειψη εμπιστοσύνης», δήλωσε ο Γκαλιμπάφ, όπως μετέδωσε σήμερα η κρατική τηλεόραση του Ιράν.

«Συμφωνήσαμε σε ορισμένα ζητήματα, ενώ δεν συμφωνήσαμε σε άλλα», συμπλήρωσε, υπογραμμίζοντας πως «είμαστε ακόμη μακριά από την επίτευξη οριστικής συμφωνίας».

Νωρίτερα, ο Γκαλιμπάφ δήλωσε ότι η Τεχεράνη θεωρεί τις προσπάθειες των ΗΠΑ να καθαρίσουν τις νάρκες στα Στενά του Ορμούζ ως «παραβίαση της εκεχειρίας», προειδοποιώντας ότι η κατάσταση πλησιάζει στην κλιμάκωση.

«Στο Ισλαμαμπάντ, είπα στην αμερικανική αντιπροσωπεία ότι αν το ναρκαλιευτικό τους απομακρυνθεί έστω και λίγο από τη θέση του, σίγουρα θα το στοχεύσουμε. Ζήτησαν 15 λεπτά για να δώσουν την εντολή να γυρίσουν πίσω, και το έκαναν», είπε, σχολιάζοντας ότι μετωπική σύγκρουση αποτράπηκε την τελευταία στιγμή.