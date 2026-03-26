Όπως μετέδωσε η ιρανική κρατική τηλεόραση, το Ιράν έχει διατυπώσει πέντε βασικούς όρους για τον τερματισμό της τρέχουσας σύγκρουσης:

Πλήρης παύση της επιθετικότητας και των δολοφονιών από τον εχθρό, ώστε να σταματήσει άμεσα η κλιμάκωση και οι απώλειες αμάχων. Καθιέρωση μηχανισμών ασφαλείας που θα διασφαλίζουν ότι ο πόλεμος δεν θα επιβληθεί ξανά στην Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν. Εγγυημένη καταβολή πολεμικών ζημιών και επανορθώσεων, ώστε να καλυφθούν οι υλικές και ανθρώπινες απώλειες της χώρας. Ολοκλήρωση του πολέμου σε όλα τα μέτωπα, συμπεριλαμβανομένων όλων των εμπλεκόμενων ομάδων αντίστασης στην περιοχή, για να υπάρξει πλήρης ειρήνη. Διεθνής αναγνώριση και εγγυήσεις για το κυριαρχικό δικαίωμα του Ιράν να ασκεί εξουσία στο Στενό του Ορμούζ, ένα στρατηγικά κρίσιμο σημείο για την περιοχή.

Αυτές οι πέντε προϋποθέσεις αποτελούν τα βασικά σημεία που το Ιράν θεωρεί απαραίτητα για να διασφαλιστεί η ειρήνη και η σταθερότητα στην περιοχή. Η διεθνής κοινότητα παρακολουθεί στενά, καθώς η τήρησή τους ή η μη τήρησή τους θα καθορίσει την πορεία της σύγκρουσης στην Ανατολική Μεσόγειο και τον Περσικό Κόλπο.