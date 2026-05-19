Οι ιρανικές αρχές έχουν προχωρήσει σε περισσότερες από 4.000 συλλήψεις για κατηγορίες που σχετίζονται με τον πόλεμο με τις ΗΠΑ και το Ισραήλ, έγινε τη Δευτέρα γνωστό από μία μη κυβερνητική οργάνωση προάσπισης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

Η Human Rights Activists News Agency (HRANA), με έδρα τις ΗΠΑ, έκανε γνωστό πως έχει καταγράψει τουλάχιστον 4.023 συλλήψεις το διάστημα μεταξύ της 28ης Φεβρουαρίου, η αρχή του πολέμου που ξεκίνησε από την αμερικανοϊσραηλινή επίθεση εναντίον του Ιράν, και της 9ης Μαΐου.

Μεταξύ άλλων, έχουν απαγγελθεί κατηγορίες για κατασκοπεία, απειλές στην εθνική ασφάλεια ή ακόμα για τη μετάδοση περιεχομένων που συνδέονται με τη σύρραξη σε ξένα ΜΜΕ, διευκρίνισε το HRANA.

«Οι ιρανικές αρχές εκμεταλλεύτηκαν τον πόλεμο ώστε να (…) δικαιολογήσουν συλλήψεις, περιορισμούς στην ελευθερία του λόγου και βιαιοπραγίες εναντίον αμάχων», συμπλήρωσε η μκο.

Στο Ιράν, ο αρχηγός της αστυνομίας της χώρας, ο Αχμάντ Ρεζά Ραντάν, δήλωσε την Κυριακή πως περισσότεροι από 6.500 «προδότες και κατάσκοποι» που συνδέονται με «τον εχθρό» έχουν συλληφθεί μετά τις αντικυβερνητικές διαδηλώσεις του Ιανουαρίου.

Η ανησυχία αυξάνεται επίσης σχετικά με τις εκτελέσεις στο Ιράν.

Οργανώσεις προάσπισης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων επιβεβαιώνουν πως μετά την έναρξη του πολέμου, οι αρχές προχώρησαν στην εκτέλεση 26 ανδρών που θεωρούνταν «πολιτικοί κρατούμενοι»: 14 που είχαν καταδικαστεί για διασυνδέσεις με τις διαδηλώσεις του Ιανουαρίου, ένας για εκείνες του 2022 και άλλοι 11 για σχέσεις με απαγορευμένες οργανώσεις της αντιπολίτευσης.

Σύμφωνα με επίσημα ιρανικά ΜΜΕ, έξι άνδρες έχουν εκτελεστεί δι’ απαγχονισμού στο Ιράν για κατασκοπεία υπέρ του Ισραήλ από την έναρξη του πολέμου.

Η μκο HRANA έκανε επίσης λόγο για τουλάχιστον 3.636 νεκρούς, εκ των οποίων 1.701 άμαχοι, εξαιτίας της επίθεσης ΗΠΑ-Ισραήλ εναντίον του Ιράν.