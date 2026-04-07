Φωτογραφίες και βίντεο που κυκλοφορούν στο διαδίκτυο δείχνουν Ιρανούς πολίτες να στέκονται σε γέφυρες και μπροστά από ενεργειακές εγκαταστάσεις στο Ιράν, έπειτα από τις απειλές του Τραμπ πως θα τις βομβαρδίσει μαζικά.

Νωρίτερα, ένας Ιρανός αξιωματούχος κάλεσε τη νεολαία της χώρας και άλλες κοινότητες να συγκεντρωθούν γύρω από σταθμούς παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας και άλλες κρίσιμες υποδομές, προκειμένου να τις προστατεύσουν από τις απειλές του Αμερικανού Προέδρου.

«Αύριο, θα σχηματιστούν ανθρώπινες αλυσίδες από νέους γύρω από σταθμούς παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας σε όλη τη χώρα», δήλωσε τη Δευτέρα ο Αλιρέζα Ραχίμι, ο οποίος παρουσιάστηκε στην κρατική τηλεόραση ως γραμματέας του Εθνικού Συμβουλίου Νεολαίας και Εφήβων.

Η Πρεσβεία του Ιράν στο Πακιστάν ανέφερε σε μήνυμα στο «X» ότι Ιρανοί συγκεντρώνονταν σε γέφυρες, σταθμούς παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας και άλλα σημαντικά σημεία, αν και η πληροφορία δεν μπόρεσε να επαληθευτεί.