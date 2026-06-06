Ο υφυπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Καζέμ Γχαριμπαμπαντί, δηλώνει ότι ο Διεθνής Οργανισμός Ατομικής Ενέργειας πολιτικοποιεί την εποπτεία του πυρηνικού προγράμματος της Τεχεράνης, κατηγορώντας τον Γενικό Διευθυντή Ραφαέλ Γκρόσι ότι κάνει τα στραβά μάτια στα πλήγματα των ΗΠΑ και του Ισραήλ κατά ιρανικών πυρηνικών εγκαταστάσεων.

«Ο κ. Γκρόσι μιλά για “ασάφεια”, “έλλειψη πρόσβασης” και “απώλεια της συνέχειας της γνώσης” — αλλά αυτή η κατάσταση δεν προέκυψε στο κενό», έγραψε στο Χ ο Γχαριμπαμπαντί.

«Πυρηνικές εγκαταστάσεις που τελούν υπό καθεστώς διασφαλίσεων στοχοποιήθηκαν από στρατιωτικές επιθέσεις των Ηνωμένων Πολιτειών και του ισραηλινού καθεστώτος. Ο Γενικός Διευθυντής… δεν καταδίκασε ποτέ αυτές τις επιθέσεις», πρόσθεσε.

Επίσης ανέφερε ότι ο Γκρόσι βρίσκεται «εξολοκλήρου στη διάθεση των Ηνωμένων Πολιτειών και της Δύσης» και αναρωτήθηκε πώς κάποιος με «αυτή την πολιτική προσέγγιση και εξάρτηση» μπορεί να διοικεί τον Οργανισμό, σημειώνοντας παράλληλα ότι ο Γκρόσι είναι επίσης υποψήφιος για τη θέση του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ.

Ο ίδιος απέρριψε τις επανειλημμένες αναφορές στον εμπλουτισμό ουρανίου κατά 60% από το Ιράν, λέγοντας ότι η Συνθήκη για τη Μη Διάδοση των Πυρηνικών Όπλων δεν ορίζει κάποιο αριθμητικό ανώτατο όριο. «Το νομικό κριτήριο είναι η απουσία εκτροπής πυρηνικών υλικών προς στρατιωτικούς σκοπούς», είπε.

Δήλωσε ακόμα ότι εάν ο οργανισμός επιθυμεί μια διπλωματική λύση, πρέπει να σταματήσει να μετατρέπει τις τεχνικές εκθέσεις σε εργαλεία πολιτικής πίεσης.