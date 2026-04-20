«Ποτέ» απάντησε ανώτερος Ιρανός νομοθέτης στο πότε θα παραιτηθούν από τον έλεγχό τους στα Στενά του Ορμούζ.

«Είναι αναφαίρετο δικαίωμά μας»

«Είναι αναφαίρετο δικαίωμά μας», λέει στο BBC στην Τεχεράνη ο Εμπραχίμ Αζίζι, πρώην διοικητής του Σώματος των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης (IRGC) του Ιράν. «Το Ιράν θα αποφασίσει για το δικαίωμα διέλευσης, συμπεριλαμβανομένων των αδειών για τα πλοία να διέρχονται από τα Στενά».

Ο ίδιος προανήγγειλε μάλιστα ότι η πολιτική αυτή πρόκειται να αποκτήσει και νομική υπόσταση. «Καταθέτουμε νομοσχέδιο στο κοινοβούλιο, βασισμένο στο άρθρο 110 του Συντάγματος, το οποίο καλύπτει ζητήματα περιβάλλοντος, ναυτικής ασφάλειας και εθνικής ασφάλειας – και οι ένοπλες δυνάμεις θα είναι υπεύθυνες για την εφαρμογή του», σημείωσε.