«Πού μπορείτε να σκοτώσετε τον Τραμπ», φέρει ως τίτλο ένα βίντεο που δημοσίευσε το ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων Fars στο Telegram και έχει προκαλέσει τριγμούς στην ήδη τεταμένη σχέση της Ουάσινγκτον με την Τεχεράνη.

Σημειώνεται πως το Fars διατηρεί στενές σχέσεις με τους Φρουρούς της Ισλαμικής Επανάστασης και χρησιμοποιείται συχνά για να μεταδώσει μηνύματα, τα οποία απέχουν από εκείνα που θέλει να μεταφέρει η ιρανική ηγεσία.

Βίντεο με τις οδηγίες για την δολοφονία του προέδρου των ΗΠΑ:

Στο βίντεο καταγράφεται η διαδρομή που ακολουθεί η αυτοκινητοπομπή του Ντόναλντ Τραμπ προς την κατοικία του στο Μαρ-α- Λάγκο στη Φλόριντα. Οι Ιρανοί περιγράφουν αναλυτικά τη διαδρομή και τα «ευάλωτα» σημεία της, που θα ήταν «ιδανικά» για επίθεση.

Από την άλλη πλευρά, αναλυτές τονίζουν πως η διαδρομή που παρουσιάζεται δεν έχει καμία σχέση με τους διαθέσιμους χάρτες της περιοχής. Γνωστό είναι επίσης πως τα πρωτόκολλα μετακίνησης του Τραμπ έχουν τροποποιηθεί ουκ ολίγες φορές για λόγους ασφαλείας.

Οι Ιρανοί θέλουν εκδίκηση

Από τις 28 Φεβρουαρίου του τρέχοντος έτους, που έγινε ο πρώτος βομβαρδισμός και είχε ως αποτέλεσμα ο Ανώτατος Ηγέτης του Ιράν, Αλί Χαμενεΐ να χάσει τη ζωή του.

Δεν έχει περάσει ημέρα από τότε, που οι Φρουροί της Επανάστασης, αλλά και ο λαός του Ιράν να μην έχει κάνει γνωστή την επιθυμία του για εκδίκηση. Θέλουν να εκδικηθούν αυτούς που θεωρούν υπεύθυνους για τον πόλεμο και τον χαμό του Αλί Χαμενεΐ.

«Είμαι ο πρώτος στη λίστα δολοφονιών του Ιράν»

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ είχε δηλώσει κατά τη διάρκεια της Συνόδου Κορυφής του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα πως θεωρεί ότι βρίσκεται στο επίκεντρο των σχεδίων δολοφονίας της Τεχεράνης.

«Είμαι πρώτος στη λίστα δολοφονιών του Ιράν», είπε χαρακτηριστικά ο Αμερικανός πρόεδρος. Ωστόσο, οι αστυνομικές και οι στρατιωτικές Αρχές των ΗΠΑ δεν έχουν σχολιάσει προς το παρόν το συγκεκριμένο βίντεο.