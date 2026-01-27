Το Ιράν προειδοποίησε το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ για τις σαφείς απειλές των ΗΠΑ κατά της Τεχεράνης, ενώ ένας ανώτερος σύμβουλος του Ηγέτη της Ισλαμικής Επανάστασης περιέγραψε τον Πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ ως «φοβισμένο από την ήττα».

Απευθυνόμενος σε ανοιχτή συζήτηση του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ τη Δευτέρα, ο πρεσβευτής του Ιράν στα Ηνωμένα Έθνη, Αμίρ Σαΐντ Ιραβάνι, δήλωσε ότι η συμπεριφορά της Ουάσινγκτον δεν απειλεί μόνο συνεχώς το Ιράν με επίθεση, αλλά κι άλλες κυρίαρχες χώρες.

Χαρακτήρισε τις απειλές που εκδόθηκαν κατά της Τεχεράνης ως σαφείς και συνεχείς, σημειώνοντας πώς ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ «απείλησε ανοιχτά και επανειλημμένα το Ιράν με χρήση βίας και στρατιωτικής επέμβασης».

Ο απεσταλμένος προέτρεψε για δράση σε διεθνές επίπεδο, τονίζοντας ότι το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ όφειλε να επισημάνει ρητά και να καταδικάσει αυτές τις παραβιάσεις που έχουν διαπραχθεί από τις Ηνωμένες Πολιτείες.

Ο Χάρτης των Ηνωμένων Εθνών «υπόκειται σε σκόπιμη επίθεση», η οποία «προάγεται από εκείνους που πιστεύουν ότι η εξουσία παρέχει απαλλαγή από τον νόμο και ότι η ειρήνη πρέπει να εδραιώνεται μέσω της ισχύος και της εξουσίας», πρόσθεσε ο πρέσβης.

«Ο Χάρτης των Ηνωμένων Εθνών δεν προοριζόταν ποτέ να είναι προαιρετικός. Δεν είναι ένα μενού από το οποίο τα ισχυρά κράτη μπορούν να επιλέξουν ό,τι τους βολεύει και να απορρίψουν ό,τι τους περιορίζει», τόνισε.

Ο Ιραβάνι συνέχισε αναφέροντας παραδείγματα «συνεχούς μοτίβου παράνομων ενεργειών» από την Ουάσινγκτον που υπονομεύουν τον Χάρτη, συμπεριλαμβανομένης της αθέτησης των αποφάσεων του Διεθνούς Δικαστηρίου της Χάγης, της επιβολής αποκλεισμού στη Βενεζουέλα και της απαγωγής του προέδρου της, της «έκδοσης συνεχών απειλών, της χρήσης βίας και στρατιωτικής επίθεσης εναντίον άλλων κυρίαρχων κρατών» και της «απειλής κατοχής ή ελέγχου ξένων εδαφών».

«Αυτές οι παράνομες μονομερείς ενέργειες διαβρώνουν το διεθνές κράτος δικαίου, υπονομεύουν την πολυμέρεια και θέτουν σε σοβαρό κίνδυνο τη διεθνή ειρήνη και ασφάλεια», πρόσθεσε.

Σημείωσε περαιτέρω ότι ο πρόεδρος των ΗΠΑ «είχε υποκινήσει ρητά αναταραχές στη χώρα μου, είχε ζητήσει την κατάληψη θεσμών και είχε προωθήσει τη βία με το πρόσχημα της πολιτικής πίεσης».

Επισημαίνοντας το «σοβαρό» ανθρώπινο κόστος αυτών των «παράνομων πολιτικών», ο διπλωμάτης δήλωσε ότι «οι Ηνωμένες Πολιτείες φέρουν πλήρη νομική και ηθική ευθύνη για τις προβλέψιμες συνέπειες των πράξεών τους, συμπεριλαμβανομένων των θανάτων, των τραυματισμών και της καταστροφής δημόσιας και ιδιωτικής περιουσίας».

Τα σχόλια αυτά ακολουθούν ένα μοτίβο επαναλαμβανόμενων απειλητικών σχολίων του προέδρου των ΗΠΑ σχετικά με το Ιράν, στα οποία απείλησε αρχικά την Ισλαμική Δημοκρατία με νέα στρατιωτική επιθετικότητα μετά τις εξεγέρσεις που υποστηρίζονται από το εξωτερικό στο εσωτερικό του Ιράν.

Ταραχοποιά στοιχεία που υποστηρίζονται από το εξωτερικό κατέλαβαν ειρηνικές διαμαρτυρίες για οικονομικά παράπονα στις αρχές Ιανουαρίου.

Οι ιρανικές υπηρεσίες πληροφοριών επιβεβαίωσαν ότι τα στοιχεία αυτά λάμβαναν αμερικανικές και ισραηλινές πληροφορίες, όπλα και υλικοτεχνική υποστήριξη, γεγονός που ώθησε τις ιρανικές δυνάμεις να συλλάβουν άμεσα τους αρχηγούς και να κατασχέσουν πυροβόλα όπλα, συμπεριλαμβανομένων όπλων που προορίζονταν για την πρωτεύουσα Τεχεράνη.

Ιρανοί αξιωματούχοι έχουν δεσμευτεί να αντιμετωπίσουν τα οικονομικά προβλήματα της χώρας, αλλά ταυτόχρονα δεσμεύτηκαν να αντισταθούν σθεναρά στις προσπάθειες εκτροπής των σχετικών διαμαρτυριών προς το χάος.

Ωστόσο, μετά τις αρχικές του απειλές, ο Τραμπ δεν σταμάτησε να εκδίδει πιο απειλητική ρητορική με στόχο την Ισλαμική Δημοκρατία.

Έχει καυχηθεί δημόσια ότι διέταξε μια σημαντική αμερικανική στρατιωτική ανάπτυξη στην περιοχή της Δυτικής Ασίας, μια κίνηση που έχει αντιμετωπίσει ομοιόμορφα αποφασιστικές προειδοποιήσεις από τις ιρανικές αρχές σχετικά με τις συνέπειες οποιασδήποτε νέας επιθετικότητας κατά του ιρανικού εδάφους.

Σύμβουλος ηγέτη: Ο Τραμπ φοβάται την ήττα

Πιο πρόσφατα, ο Αλί Ακμπάρ Βελαγιατί, ανώτερος σύμβουλος του Ηγέτη της Ισλαμικής Επανάστασης Αγιατολάχ Σεγέντ Αλί Χαμενεΐ, εξέδωσε δήλωση απευθυνόμενη στον Ηγέτη, στην οποία σχολίασε τη συμπεριφορά του Τραμπ και περιέγραψε τον πρόεδρο των ΗΠΑ ως «άπληστο για εξουσία, χρήματα και υλικό κέρδος», αλλά, ταυτόχρονα, «προσεκτικό και δειλό».

«Αν δει ότι μια κίνηση που έχει ξεκινήσει μπορεί να οδηγήσει σε ήττα, σηκώνει γρήγορα τα χέρια του και παραδίδεται».

Ως παράδειγμα, ο Βελαγιατί αναφέρθηκε στην υποχώρηση των Ηνωμένων Πολιτειών από τις αδιάκοπες επιθέσεις τους κατά της Υεμένης πέρυσι και στο αίτημα για κατάπαυση του πυρός εν όψει του κινήματος αντίστασης Ανσαρουλάχ της Αραβικής Χερσονήσου. Ο σύμβουλος περιέγραψε την Ανσαρουλάχ ως «αυτοθυσιαζόμενους Μουσουλμάνους», οι οποίοι είχαν ξεσηκωθεί για να υποστηρίξουν τους Παλαιστίνιους στη Λωρίδα της Γάζας και έπληξαν το αμερικανικό αεροπλανοφόρο USS Harry S. Truman, μεταξύ πολλών άλλων στόχων στη διαδικασία.

Ο Βελαγιατί επαίνεσε τον εκλιπόντα ιδρυτή της Ισλαμικής Δημοκρατίας, Αγιατολάχ Χομεϊνί, για την προσέγγισή του στην αντιμετώπιση αλαζονικών δυνάμεων και απέδωσε στον Αγιατολάχ Χαμενεΐ τη συνέχιση της ίδιας πορείας με «ακρίβεια και σταθερότητα».

Ο αξιωματούχος επαίνεσε τον Ηγέτη για την προσφορά του, «στην πράξη, ως ιδρυτή του [περιφερειακού] Μετώπου Αντίστασης ενάντια στο σιωνιστικό καθεστώς και τους αλαζονικούς υποστηρικτές του».

Ολοκληρώνοντας τη δήλωσή του, ο Βελαγιατί εξέφρασε τη βεβαιότητα ότι υπό την «σωστή, ορθολογική και ισχυρή» ηγεσία του Αγιατολάχ Χαμενεΐ, η Ισλαμική Δημοκρατία θα διασχίσει με επιτυχία το τρέχον ταραγμένο παγκόσμιο περιβάλλον.