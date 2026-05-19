Σαφή προειδοποίηση προς τις Ηνωμένες Πολιτείες απηύθυνε ο στρατός του Ιράν, ξεκαθαρίζοντας ότι θα ενεργοποιήσει «νέα μέτωπα» εάν η Ουάσινγκτον προχωρήσει σε επανάληψη των στρατιωτικών της επιθέσεων. Σημειώνεται ότι οι εν λόγω επιθέσεις έχουν παύσει από τις 8 Απριλίου, με την έναρξη ισχύος της κατάπαυσης του πυρός.

Όπως μετέδωσε το ιρανικό ειδησεογραφικό πρακτορείο Isna, ο εκπρόσωπος των ενόπλων δυνάμεων της χώρας, Μοχάμαντ Ακραμίνια, δήλωσε χαρακτηριστικά: «Αν ο εχθρός διαπράξει την ανοησία να πέσει σε νέα παγίδα των σιωνιστών και πραγματοποιήσει νέα επίθεση κατά του αγαπημένου μας Ιράν, θα ανοίξουμε νέα μέτωπα εναντίον του».

Από την πλευρά του, ο Ντόναλντ Τραμπ γνωστοποίησε με χθεσινές (18/5) του δηλώσεις ότι ματαίωσε μια «προγραμματισμένη επανάληψη» των αεροπορικών πληγμάτων κατά ιρανικών στόχων. Η απόφαση αυτή ελήφθη αφού η Τεχεράνη απέστειλε μια νέα πρόταση ειρήνης προς την Ουάσινγκτον.

Σύμφωνα με τον Αμερικανό πρόεδρο, αυτή τη στιγμή διαμορφώνεται «μια καλή ευκαιρία» προκειμένου οι δύο πλευρές να καταλήξουν σε μια οριστική συμφωνία αναφορικά με το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν.

Νωρίτερα, ανησυχία προκάλεσαν αναφορές για ισχυρούς θορύβους από εκρήξεις στο νησί Κεσμ.

Ωστόσο, το ημιεπίσημο πρακτορείο ειδήσεων Tasnim έσπευσε να διευκρινίσει ότι οι εκρήξεις που ακούστηκαν δεν οφείλονταν σε νέα εχθρική ενέργεια, αλλά προήλθαν από ελεγχόμενη επιχείρηση των ιρανικών δυνάμεων για την εξουδετέρωση εχθρικών πυρομαχικών που δεν είχαν εκραγεί.