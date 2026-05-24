Ο Στρατηγός του Ιράν, Αλί Αμπντολαχί Αλιαμπαντί , Διοικητής του Κεντρικού Αρχηγείου Χατάμ αλ-Ανμπίγια του ιρανικού στρατού, απέτισε φόρο τιμής στους ανθρώπους που έχασαν τη ζωή τους στον πόλεμο των ΗΠΑ και του Ισραήλ εναντίον του Ιράν, παρουσιάζοντας την αντίσταση ως μια ιστορική νίκη και μια επίδειξη εθνικής ισχύος και αυτοδυναμίας.

Ο ίδιος τόνισε επίσης την επαγρύπνηση και την πολεμική ετοιμότητα του Ιράν, διαβεβαιώνοντας ότι η χώρα θα διασφαλίσει τον Κόλπο και τα Στενά του Ορμούζ, ενώ προειδοποίησε για μια ισχυρή απάντηση σε οποιαδήποτε μελλοντική επιθετικότητα.

Επιπλέον, παρουσίασε τον περιφερειακό ρόλο του Ιράν ως μια προσπάθεια με στόχο τη διασφάλιση της ασφάλειας και της σταθερότητας, απορρίπτοντας παράλληλα την ξένη επιρροή στις περιφερειακές υποθέσεις.