Το Ιράν ενημέρωσε τον Διεθνή Οργανισμό Ατομικής Ενέργειας ότι οι πυρηνικές εγκαταστάσεις του Φορντό και του Ισφαχάν επλήγησαν από τις ισραηλινές επιθέσεις.

There’s radiological and chemical contamination inside the facilities at Natanz nuclear facility in Iran after Israel’s airstrikes according to the International Atomic Energy Agency (IAEA) Chief Rafael Grossi. pic.twitter.com/qLQgRNnFMm

— Visegrád 24 (@visegrad24) June 13, 2025