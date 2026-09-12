Το Ιράν καταδίκασε τις δηλώσεις του υπουργού Άμυνας των ΗΠΑ, Πιτ Χέγκσεθ, με αφορμή την επέτειο των επιθέσεων της 11ης Σεπτεμβρίου, υποστηρίζοντας ότι χρησιμοποιήθηκαν για να δικαιολογηθεί η αμερικανική στρατιωτική πολιτική απέναντι στην Τεχεράνη.

Ο εκπρόσωπος του ιρανικού υπουργείου Εξωτερικών, Ισμαήλ Μπαγκεΐ, επέκρινε μέσω του X την τοποθέτηση του Αμερικανού υπουργού Άμυνας, υποστηρίζοντας ότι η Ουάσιγκτον δεν μπορεί να επικαλείται την καταπολέμηση της τρομοκρατίας, ενώ παράλληλα προχωρά σε στρατιωτικές επιχειρήσεις και επιθέσεις που προκαλούν απώλειες μεταξύ αμάχων.

Ο Πιτ Χέγκσεθ, αναφερόμενος στην επέτειο της 11ης Σεπτεμβρίου, δήλωσε ότι οι ΗΠΑ «εξακολουθούν να στέλνουν τρομοκράτες εκεί που ανήκουν – στην κόλαση», στρέφοντας τα πυρά του κατά του Ιράν. Παράλληλα, αναφέρθηκε σε δεξαμενόπλοια που καταλήγουν «στον πάτο του ωκεανού» και υπογράμμισε ότι η Ουάσιγκτον θα διασφαλίσει πως το Ιράν δεν θα αποκτήσει ποτέ πυρηνικά όπλα, ενώ σημείωσε ότι η οικονομική πίεση προς την Τεχεράνη εντείνεται.

Η απάντηση της Τεχεράνης για την 11η Σεπτεμβρίου

Ο Μπαγκεΐ υποστήριξε ότι οι δράστες των επιθέσεων της 11ης Σεπτεμβρίου δεν ήταν Ιρανοί. Παράλληλα, κατηγόρησε τις ΗΠΑ ότι κατά τις προηγούμενες δεκαετίες είχαν εξοπλίσει, οργανώσει ή υποστηρίξει με άλλους τρόπους πρόσωπα που συνδέονταν με τις συγκεκριμένες οργανώσεις.

Ο Ιρανός αξιωματούχος επέκρινε επίσης τον λεγόμενο «πόλεμο κατά της τρομοκρατίας» που ακολούθησε τις επιθέσεις, υποστηρίζοντας ότι οδήγησε σε πολυετείς πολέμους, κατοχή, απώλειες αμάχων και εκτεταμένες καταστροφές στο Αφγανιστάν και το Ιράκ.

Σύμφωνα με τον Μπαγκεΐ, η επίκληση της επετείου της 11ης Σεπτεμβρίου για τη δικαιολόγηση ενός πολέμου εναντίον του Ιράν είναι «εντελώς παράλογη».

Ο εκπρόσωπος του ιρανικού υπουργείου Εξωτερικών χαρακτήρισε παράλληλα τον πόλεμο εναντίον της χώρας του παράνομο και υποστήριξε ότι οι επιθέσεις που έχουν ως αποτέλεσμα τον θάνατο αξιωματούχων ενός κυρίαρχου κράτους και αμάχων, μεταξύ των οποίων γυναίκες και παιδιά, δεν μπορούν να αποκτήσουν ηθική νομιμοποίηση μέσω της ρητορικής κατά της τρομοκρατίας.

Η ανάρτηση του Ισμαήλ Μπαγκεΐ

The narrative advanced by the U.S. Secretary of War on the anniversary of 9/11 is riddled with fundamental contradictions: you cannot wage aggression, carry out cowardly assassinations, and inflict civilian casualties while simultaneously claiming exclusive authority to define… pic.twitter.com/a9fyALL9mC — Esmaeil Baqaei (@IRIMFA_SPOX) September 11, 2026

«Η αφήγηση που προώθησε ο Υπουργός Πολέμου των ΗΠΑ στην επέτειο της 11ης Σεπτεμβρίου είναι γεμάτη θεμελιώδεις αντιφάσεις: δεν μπορείς να εξαπολύεις επιθετικές ενέργειες, να διαπράττεις δειλές δολοφονίες και να προκαλείς απώλειες αμάχων, ενώ ταυτόχρονα διεκδικείς την αποκλειστική εξουσία να ορίζεις τι είναι τρομοκρατία και να αποφασίζεις ποια βία είναι νόμιμη.