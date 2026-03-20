Σοβαρές απειλές κατά αξιωματούχων και στρατιωτικών διοικητών των HΠΑ και του Ισραήλ διατύπωσε ο ιρανικός στρατός, προειδοποιώντας ότι ενδέχεται να αποτελέσουν στόχο ακόμη και εκτός υπηρεσίας.

Συγκεκριμένα σε δηλώσεις του που μεταδόθηκαν από την κρατική τηλεόραση, ο εκπρόσωπος των ενόπλων δυνάμεων του Ιράν, Αμπολφαζλ Σεκαρτσί, υιοθέτησε ιδιαίτερα επιθετική ρητορική.

«Παρακολουθούμε τους δειλούς αξιωματούχους και διοικητές σας, τους πιλότους και τους μοχθηρούς στρατιώτες σας», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Παράλληλα, προχώρησε σε ευθεία προειδοποίηση για πιθανές στοχεύσεις εκτός στρατιωτικού πεδίου.

«Από εδώ και στο εξής, με βάση τις πληροφορίες που έχουμε για εσάς, οι χώροι περιπάτου, τα θέρετρα και τα τουριστικά και ψυχαγωγικά κέντρα στον κόσμο δεν θα είναι ασφαλή ούτε για εσάς», είπε.

Οι δηλώσεις αυτές εντάσσονται στο πλαίσιο της αυξανόμενης έντασης στην ευρύτερη περιοχή της Μέσης Ανατολής, εντείνοντας τις ανησυχίες για περαιτέρω κλιμάκωση της κρίσης.