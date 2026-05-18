Το θερμόμετρο στη Μέση Ανατολή ανεβαίνει επικίνδυνα, με το Ιράν να απευθύνει νέες ευθείες απειλές κατά των Ηνωμένων Πολιτειών και να προειδοποιεί ότι οποιαδήποτε προσπάθεια στρατιωτικού ελέγχου ή αποκλεισμού στα Στενά του Ορμούζ θα αντιμετωπιστεί ως πράξη πολέμου.

Ο υποστράτηγος Μοχσέν Ρεζαΐ, στενός σύμβουλος του ανώτατου ηγέτη του Ιράν και πρώην επικεφαλής των Φρουρών της Επανάστασης, δήλωσε στην ιρανική κρατική τηλεόραση ότι ο Κόλπος του Ομάν θα μπορούσε να μετατραπεί σε «νεκροταφείο για τα αμερικανικά πολεμικά πλοία», εάν η Ουάσινγκτον συνεχίσει την αυξημένη στρατιωτική παρουσία στην περιοχή.

«Η στρατιωτική μου συμβουλή προς τις ΗΠΑ είναι να αποχωρήσουν πριν ο Κόλπος του Ομάν γίνει νεκροταφείο για τα πλοία τους», είπε χαρακτηριστικά, προσθέτοντας ότι η Τεχεράνη θεωρεί οποιονδήποτε ναυτικό αποκλεισμό ως ευθεία πολεμική ενέργεια.

Οι δηλώσεις έρχονται σε μια περίοδο όπου η ένταση γύρω από τα Στενά του Ορμούζ έχει μετατραπεί σε διεθνή συναγερμό. Σύμφωνα με διεθνή δημοσιεύματα και αναφορές του Reuters, η αμερικανική στρατιωτική διοίκηση έχει ήδη αναπτύξει αντιτορπιλικά στην περιοχή, συνοδεύοντας εμπορικά πλοία που επιχειρούν να περάσουν από το στρατηγικής σημασίας πέρασμα.

Διεθνείς ναυτιλιακές εταιρείες εμφανίζονται εξαιρετικά επιφυλακτικές. Η γερμανική Hapag-Lloyd ανακοίνωσε ότι εξακολουθεί να θεωρεί «μη ασφαλή» τη διέλευση από τα Στενά, ενώ σύμφωνα με στοιχεία που επικαλείται το Reuters, εκατοντάδες εμπορικά πλοία και χιλιάδες ναυτικοί έχουν εγκλωβιστεί ή αναμένουν οδηγίες για ασφαλή διέλευση.

Παράλληλα, η Τεχεράνη επιχειρεί να εμφανιστεί ως δύναμη που ελέγχει πλήρως τη ναυτική ασφάλεια στην περιοχή. Ο Ρεζαΐ δήλωσε ότι τα Στενά του Ορμούζ «παραμένουν ανοιχτά για το εμπόριο, όχι όμως για στρατιωτικές συγκεντρώσεις και κινήσεις αποσταθεροποίησης».

Την ίδια ώρα, το Reuters μεταδίδει ότι οι ΗΠΑ προχώρησαν σε ειδική επιχείρηση συνοδείας εμπορικών πλοίων, υπό την ονομασία «Project Freedom», με την Ουάσινγκτον να υποστηρίζει ότι στόχος είναι η αποκατάσταση της ελευθερίας της ναυσιπλοΐας. Η Τεχεράνη, αντίθετα, υποστηρίζει ότι κάθε διέλευση θα πρέπει να γίνεται μόνο με τον συντονισμό των ιρανικών ενόπλων δυνάμεων.

Το κλίμα επιβαρύνουν ακόμη περισσότερο οι πληροφορίες για επιθέσεις σε δεξαμενόπλοια, εκρήξεις σε εμπορικά σκάφη και στρατιωτικές κινήσεις στον Περσικό Κόλπο.

Δυτικά μέσα ενημέρωσης σημειώνουν ότι η κατάσταση θυμίζει τις πιο επικίνδυνες περιόδους της αντιπαράθεσης ΗΠΑ – Ιράν των τελευταίων δεκαετιών, με τον κίνδυνο ενός ατυχήματος ή μίας λανθασμένης εκτίμησης να θεωρείται πλέον ιδιαίτερα αυξημένος.

Η νέα ιρανική ρητορική εντάσσεται σε ένα ευρύτερο σχέδιο πίεσης προς τις ΗΠΑ και τους συμμάχους τους στην περιοχή.

Σύμφωνα με αναλύσεις διεθνών μέσων, η Τεχεράνη επιχειρεί να αξιοποιήσει τον έλεγχο των θαλάσσιων διαδρόμων ως βασικό γεωπολιτικό όπλο, στέλνοντας μήνυμα ότι μπορεί να επηρεάσει άμεσα την παγκόσμια ενεργειακή αγορά και τη διεθνή εφοδιαστική αλυσίδα.