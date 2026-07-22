Αποφασισμένο να απαντήσει δυναμικά σε κάθε αμερικανική ενέργεια εμφανίζεται το Ιράν με τον υπουργό Εξωτερικών της χώρας, Αμπάς Αραγτσί, να στέλνει σαφές μήνυμα προς την Ουάσιγκτον.

Η τοποθέτηση του επικεφαλής της ιρανικής διπλωματίας ήρθε ως άμεση αντίδραση στις πρόσφατες δηλώσεις του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος προειδοποίησε πως η χώρα του θα προχωρά σε βομβαρδισμούς κρίσιμων υποδομών, όπως σταθμοί ηλεκτροπαραγωγής και γέφυρες επί ιρανικού εδάφους, κάθε φορά που καταγράφεται επίθεση κατά πλοίου στη στρατηγικής σημασίας θαλάσσια οδό των Στενών του Ορμούζ.

«Το αμυντικό μας δόγμα είναι σαφές: οφθαλμός αντί οφθαλμού», διεμήνυσε ο υπουργός Εξωτερικών του Ιράν. «Οποιαδήποτε επίθεση εναντίον του Ιράν, συμπεριλαμβανομένων των υποδομών μας, θα επιφέρει σθεναρή και αποφασιστική απάντηση», υπογράμμισε ο Αραγτσί σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ.

Σε ανακοίνωση που εξέδωσε το επιτελείο των ιρανικών ενόπλων δυνάμεων σχετικά με τις απειλές Τραμπ, υπογραμμίζεται πως οι επαναλαμβανόμενες απειλές του προέδρου των ΗΠΑ «θα οδηγήσουν σε εξάπλωση του πολέμου στην περιοχή (του Κόλπου), ενδεχομένως και πέραν αυτής».