Κορυφαίος Ιρανός διπλωμάτης λέει ότι είναι ώριμη η στιγμή για τις Ηνωμένες Πολιτείες να εγκαταλείψουν τις «άκαρπες» κυρώσεις και την αποτυχημένη πολεμική πολιτική τους εναντίον του Ιράν, προτείνοντας αντ’ αυτής τον πραγματικό σεβασμό για τη διπλωματία ως τη μόνη βιώσιμη πορεία προς τα εμπρός.

«Οι εχθροί του Ιράν μπορεί να ξεκινήσουν έναν πόλεμο, αλλά δεν θα μπορέσουν να καθορίσουν το τέλος του», δήλωσε ο αναπληρωτής υπουργός Εξωτερικών για Νομικές και Διεθνείς Υποθέσεις Καζίμ Γκαριμπαμπάντι (φωτό) σε ομιλία του στο Συμβούλιο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων των Ηνωμένων Εθνών στη Γενεύη της Ελβετίας τη Δευτέρα.

«Δοκιμάσατε κυρώσεις και πόλεμο σε σχέση με το Ιράν και δεν καταφέρατε κανένα αποτέλεσμα. Τώρα είναι καιρός να βιώσουμε τη διπλωματία και τον σεβασμό», είπε.

Είπε ότι οι Ιρανοί δεν επιδιώκουν επιθετικότητα εναντίον άλλων χωρών, αλλά θα σταθούν σθεναρά ενάντια σε οποιαδήποτε στρατιωτική ή πολιτική συνωμοσία εναντίον της Ισλαμικής Δημοκρατίας και θα υπερασπιστούν την πατρίδα τους.

Ο Γκαριμπαμπάντι είπε ότι οι συνέπειες του πολέμου δεν θα περιοριστούν μόνο στα μέρη της σύγκρουσης, «αλλά θα κατακλύσουν την περιοχή».

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ έχει απειλήσει επανειλημμένα με στρατιωτική δράση κατά του Ιράν από τις αρχές Ιανουαρίου, μετά τη δημόσια υποστήριξή του σε ταραχές που συνδέονται με το εξωτερικό.

Ο Τραμπ διέταξε έκτοτε μια σημαντική στρατιωτική συσσώρευση σε περιφερειακά ύδατα κοντά στο Ιράν και προειδοποίησε για επιδρομές εάν η Τεχεράνη δεν αποδεχτεί μια συμφωνία με τους όρους των ΗΠΑ.

Ιρανοί αξιωματούχοι επανέλαβαν την ετοιμότητά τους για μια δίκαιη συμφωνία για το πυρηνικό πρόγραμμα της χώρας, αλλά προειδοποίησαν ότι ακόμη και μια περιορισμένη επίθεση θα πυροδοτούσε μια αποφασιστική απάντηση.

Σε άλλο σημείο της ομιλίας του, ο Γκαριμπαμπάντι είπε ότι οι λεγόμενοι υπερασπιστές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων υποστήριξαν τις Ηνωμένες Πολιτείες και το ισραηλινό καθεστώς κατά τη διάρκεια του 12ήμερου πολέμου εναντίον του Ιράν τον Ιούνιο του 2025, ο οποίος σκότωσε περισσότερους από 1.060 Ιρανούς και τραυμάτισε περίπου 6.000 άλλους.

«Δεν επέτρεψαν καν στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ και στο Συμβούλιο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων να καταδικάσουν την επίθεση».

Ο Γκαριμπαμπάντι είπε ότι οι εχθροί του Ιράν, που υπέστησαν μια σοβαρή ήττα στον πόλεμο του Ιουνίου, προσπάθησαν να δημιουργήσουν το έδαφος για μια άλλη στρατιωτική επίθεση προκαλώντας αναταραχές στη χώρα και μετατρέποντας τις ειρηνικές οικονομικές διαδηλώσεις σε θανατηφόρες ταραχές.

Ο Ιρανός αξιωματούχος καταδίκασε τους τρομοκράτες για τη διάπραξη εγκλημάτων τύπου Ισλαμικού Κράτους που οδήγησαν στο μαρτυρικό θάνατο 2.427 αμάχων.

Ο Γκαριμπαμπάντι είπε ότι αυτοί που δίνουν τη λιγότερη αξία στην ανθρώπινη αξιοπρέπεια είναι που εκμεταλλεύονται τα ανθρώπινα δικαιώματα ως εργαλείο για να εξυπηρετήσουν τα δικά τους συμφέροντα.

Ο Ιρανός υφυπουργός Εξωτερικών ανέφερε ότι οι κύριοι υποκινητές των αναταραχών του Ιανουαρίου, ιδίως οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ, πρέπει να λογοδοτήσουν για εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας.