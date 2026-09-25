Σημαντική διπλωματική καμπή σημειώνεται στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη, καθώς το Ιράν κατέθεσε στις Ηνωμένες Πολιτείες ένα προτεινόμενο σχέδιο επτά ημερών για την επαναλειτουργία των Στενών του Ορμούζ.

Όπως αποκάλυψε ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών, Αμπάς Αραγτσί, η Τεχεράνη διαβίβασε μέσω ενδιάμεσων μεσολαβητών τους όρους της, στους οποίους περιλαμβάνονται η άμεση άρση του αμερικανικού ναυτικού αποκλεισμού, η αποδέσμευση των παγωμένων ιρανικών περιουσιακών στοιχείων και η κατάπαυση του πυρός.

Αξιωματούχοι του Λευκού Οίκου επιβεβαίωσαν τη διεξαγωγή «θετικών και εποικοδομητικών» επαφών.

Το σχέδιο 7 ημερών και οι δηλώσεις Αραγτσί στον ΟΗΕ

Σε δηλώσεις του προς τους δημοσιογράφους στη Νέα Υόρκη, ο Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αραγτσί, αποκάλυψε την κατάθεση μιας ολοκληρωμένης πρότασης προς την Ουάσινγκτον, με στόχο την εκτόνωση της κρίσης στην περιοχή του Περσικού Κόλπου.

Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά ο Ιρανός αξιωματούχος:

«Καταθέσαμε ένα σχέδιο στις Ηνωμένες Πολιτείες μέσω των διαμεσολαβητών, ότι αν ορισμένες προϋποθέσεις εκπληρωθούν, τα Στενά του Ορμούζ θα ανοίξουν στο τέλος της έβδομης ημέρας και θα αρχίσουν και πάλι οι συνομιλίες».

Αν και ο Αμπάς Αραγτσί απέφυγε να μπει σε λεπτομέρειες κατά τη διάρκεια των δηλώσεών του, σημείωσε πως οι προϋποθέσεις που θέτει η Τεχεράνη δεν ξεπερνούν το πλαίσιο της αρχικής συμφωνίας στην οποία είχαν καταλήξει οι δύο πλευρές τον περασμένο Ιούνιο.

Οι τρεις βασικοί όροι της Τεχεράνης

Σύμφωνα με πληροφορίες που μετέδωσαν αμερικανικά και ιρανικά μέσα ενημέρωσης, το πλαίσιο των προϋποθέσεων που έθεσε ο Αραγτσί για την άρση της ακινητοποίησης στα Στενά του Ορμούζ περιλαμβάνει:

Άμεση άρση του ναυτικού αποκλεισμού: Τερματισμό των αμερικανικών ναυτικών επιχειρήσεων και ελέγχων κατά των ιρανικών ακτών. Αποδέσμευση περιουσιακών στοιχείων: Πλήρη απελευθέρωση των ιρανικών κεφαλαίων που παραμένουν «παγωμένα» σε διεθνή χρηματοπιστωτικά ιδρύματα. Τερματισμό των πολεμικών επιχειρήσεων: Συνολική εκεχειρία και παύση των εχθροπραξιών σε όλα τα ενεργά μέτωπα της Μέσης Ανατολής.

Πρώτη απευθείας επαφή μετά από μήνες – Ικανοποίηση στον Λευκό Οίκο

Η κατάθεση της πρότασης πραγματοποιήθηκε την Τρίτη (23/09), στο περιθώριο των εργασιών της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ, αποτελώντας τις πρώτες ουσιαστικές διαπραγματεύσεις μεταξύ εκπροσώπων των ΗΠΑ και του Ιράν έπειτα από πολλούς μήνες πλήρους διπλωματικού αδιεξόδου.

Αμερικανός αξιωματούχος του Λευκού Οίκου, μιλώντας στο δίκτυο CNN, επιβεβαίωσε την παραλαβή του σχεδίου και την πραγματοποίηση των συνομιλιών μέσω τρίτων χωρών, χαρακτηρίζοντας τις επαφές «θετικές και εποικοδομητικές».