Επιμέλεια: Γιάννα Μυράτ

Ο εκπρόσωπος του στρατού του Ιράν προειδοποιεί τις Ηνωμένες Πολιτείες ότι κανένα μέτρο αμερικανικής επιθετικότητας δεν θα αναγκάσει το άνοιγμα εκ νέου του Στενού του Ορμούζ, μετά την απόφαση της Τεχεράνης να κλείσει τη στρατηγική πλωτή οδό λόγω παραβιάσεων των ΗΠΑ.

«Ο επιθετικός και διεφθαρμένος πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών πρέπει να μάθει να σέβεται το διεθνές δίκαιο, τα δικαιώματα των εθνών, και την αξιοπρέπεια των λαών. Όπως έχουμε δηλώσει προηγουμένως, τα στενά του Ορμούζ δεν θα ξανανοίξουν ποτέ μέσω πολέμου, εχθρότητας ή επιθετικών ενεργειών από τις Ηνωμένες Πολιτείες», δήλωσε ο ταξίαρχος Μοχάμαντ Ακραμί-Νία τη Δευτέρα, μιλώντας σε δημόσια συγκέντρωση.

Οι δύο πλευρές υπέγραψαν μνημόνιο κατανόησης τον περασμένο μήνα για να τερματιστεί ο κύκλος των εχθροπραξιών που προέκυψε από την τελευταία περίοδο απρόκλητης αμερικανο-ισραηλινής επίθεσης κατά της Ισλαμικής Δημοκρατίας, η οποία ξεκίνησε στις 28 Φεβρουαρίου.

Σύμφωνα με την ενδιάμεση συμφωνία, το Ιράν συμφώνησε να επιτρέψει τη θαλάσσια διαμετακόμιση χωρίς χρέωση μέσω του στενού για μια περίοδο 60 ημερών.

Σε συμμόρφωση με το Μνημόνιο Συνεννόησης, η Ισλαμική Δημοκρατία επινόησε μια ειδική θαλάσσια διαδρομή για τα πλοία να περνούν το σημείο συμφόρησης, προειδοποιώντας τα σκάφη να μην χρησιμοποιούν παράνομες διαδρομές.

Οι ΗΠΑ, ωστόσο, προσπάθησαν να συνοδέψουν τη διέλευση μέσω του στενού κατά μήκος ενός παράνομου δρόμου, ωθώντας την Ισλαμική Δημοκρατία να κλείσει τον διάδρομο έως ότου η Ουάσιγκτον τερματίσει την παρέμβασή της στην περιφερειακή θαλάσσια κίνηση.

Ο Ακράμι-Νία σημείωσε επίσης ότι, παρόλο που οι Αμερικανοί είχαν αποδεχθεί τις ρυθμίσεις του Ιράν σχετικά με το Στενό του Ορμούζ ως μέρος του μνημονίου, αργότερα προσπάθησαν να δημιουργήσουν μια νέα διαδρομή «μέσω εξαπάτησης».

Σημείωσε, ωστόσο, «οι ένοπλες δυνάμεις του Ιράν στάθηκαν σθεναρά ενάντια στην παραβίαση των δεσμεύσεών τους από τους Αμερικανούς και δήλωσαν ότι οποιαδήποτε ενέργεια στα στενά του Ορμούζ εκτός των ρυθμίσεων που ορίζονται στο μνημόνιο κατανόησης θα αντιμετώπιζε αποφασιστική απάντηση από την Ισλαμική Δημοκρατία».

«Ο μόνος τρόπος για να ανοίξει ξανά το Στενό του Ορμούζ είναι οι Ηνωμένες Πολιτείες να σεβαστούν τα δικαιώματα του ιρανικού έθνους και να συμμορφωθούν με τις διατάξεις του μνημονίου κατανόησης για το τέλος του πολέμου», επανέλαβε.

«Ο ιρανικός λαός πρέπει επίσης να είναι βέβαιος ότι οι ένοπλες δυνάμεις, ειδικά ο στρατός, θα παραμείνουν σταθερές μέχρι την τελευταία τους πνοή και δεν θα παραχωρήσουν ούτε ένα παραμικρό από τα δικαιώματα του ιρανικού έθνους στα στενά του Ορμούζ».

Εν τω μεταξύ, ο εκπρόσωπος επαίνεσε τη μεγάλης κλίμακας δημόσια παρουσία στους δρόμους σε όλη την περίοδο της ξένης επιθετικότητας κατά της χώρας, λέγοντας ότι επέδειξε υποστήριξη στην άμυνα και τα αντίποινα των Ενόπλων Δυνάμεων κατά των επιτιθέμενων.

«Ο εχθρός είχε προσπαθήσει να ρίξει το ισλαμικό κατεστημένο της χώρας. Είχε υποθέσει ότι το Ισλαμικό Ιράν δεν διέφερε από άλλες χώρες. Ωστόσο, η παρουσία των γενναίων, άγρυπνων και αφοσιωμένων ανθρώπων όχι μόνο επέδειξαν την ενότητα του ιρανικού έθνους, αλλά επέδειξαν επίσης τη λαϊκή και θεϊκή νομιμότητα και αποδοχή της Ισλαμικής Δημοκρατίας στη δημόσια σφαίρα», δήλωσε.

«Για περισσότερους από τέσσερις μήνες, εσείς, ο γενναίος λαός του Ιράν, παραμείνατε με θάρρος παρών στις δημόσιες πλατείες, υποστηρίξατε τις Ένοπλες Δυνάμεις, και ματαιώσατε κάθε σχέδιο του εχθρού», πρόσθεσε.

Ο Ακράμι-Νία ανέφερε τη συμμετοχή εκατομμυρίων ατόμων στις τελετές αποχαιρετισμού και κηδείας του μαρτυρικού Ηγέτη της Ισλαμικής Επανάστασης, Αγιατολάχ Σεγιέντ Αλί Χαμενεΐ, ως παράδειγμα, χαρακτηρίζοντάς το «ένα απαράμιλλο γεγονός που έχει χαραχθεί στις σελίδες της ιστορίας».