Η λεγόμενη Αρχή του Στενού του Περσικού Κόλπου (ΑΣΠΚ) αντέκρουσε χθες Τετάρτη το βράδυ τη διαβεβαίωση του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ ότι η Ουάσινγκτον έχει τον «απόλυτο έλεγχο» των Στενών του Ορμούζ, τονίζοντας πως η καίριας σημασίας θαλάσσια οδός παραμένει κλειστή.

Οι επανειλημμένες δηλώσεις και οι ισχυρισμοί Αμερικανών αξιωματούχων περί άρσης του αποκλεισμού των Στενών του Ορμούζ από το Ιράν δεν αλλάζουν «την πραγματικότητα» στο πεδίο, τόνισε η νέα Αρχή μέσω X.

«Τα Στενά του Ορμούζ παραμένουν αποκλεισμένα και δεν θα ανοίξουν ξανά ωσότου γίνουν αποδεκτοί όλοι οι όροι του Ιράν», ανέφερε.

ادعاها و توییت‌های پیاپی مسئولان آمریکایی درباره رفع انسداد تنگه هرمز، واقعیت را تغییر نمی‌دهد؛ تنگه هرمز همچنان مسدود است و تا پذیرش شروط ایران بازگشایی نخواهد شد. https://t.co/ihOBUkpFYo — PGSA | نهاد مدیریت آبراه خلیج فارس (@PGSA_IRAN) August 12, 2026

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Τραμπ έχει δηλώσει επανειλημμένα ότι οι ΗΠΑ έχουν τον «απόλυτο έλεγχο» των Στενών του Ορμούζ, κάτι που επανέλαβε χθες μέσω Truth Social.

«Ελέγχουμε απόλυτα τα Στενά του Ορμούζ. Έχουμε τον πλήρη έλεγχό τους· κανένας άλλος, μόνο εμείς», δήλωνε σε δημοσιογράφους προχθές Δευτέρα.

Η διένεξη για τη θαλάσσια οδό στρατηγικής σημασίας όσον αφορά το παγκόσμιο εμπόριο υδρογονανθράκων θεωρείται πως πυροδότησε την πρόσφατη νέα ανάφλεξη στη Μέση Ανατολή.

Πριν από τον πόλεμο που ξέσπασε με την αμερικανοϊσραηλινή επίθεση εναντίον της Ισλαμικής Δημοκρατίας την 28η Φεβρουαρίου, η κίνηση των πλοίων στα Στενά του Ορμούζ ήταν πρακτικά απρόσκοπτη. Αλλά το Ιράν το έκλεισε δύο ημέρες αργότερα με επιθέσεις εναντίον πλοίων και απειλές.

Σύμφωνα με δεδομένα της υπηρεσίας παρακολούθησης της εμπορικής ναυτιλίας Kpler, την Τρίτη, τελευταία ημέρα για την οποία έχει διαθέσιμα δεδομένα, τα Στενά του Ορμούζ διέσχισαν μόλις 8 εμπορικά πλοία, ο χαμηλότερος αριθμός της εβδομάδας και αρκετά κάτω από τον μέσο όρο των προηγούμενων 10 ημερών, που ανερχόταν σε περίπου 12. Επρόκειτο για τον χαμηλότερο αριθμό από την 5η Αυγούστου. Επτά από τα πλοία, που εισήλθαν στα Στενά του Ορμούζ, ακολούθησαν την πορεία που απαιτεί η Τεχεράνη, κατά μήκος των ιρανικών ακτών.

Κατά μέσον όρο, από 130 έως 140 εμπορικά πλοία διέσχιζαν τα Στενά του Ορμούζ σε ημερήσια βάση προτού αρχίσει ο πόλεμος.