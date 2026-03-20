Ο υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αραγτσί έστειλε σαφές μήνυμα προς το Ηνωμένο Βασίλειο σε τηλεφωνική επικοινωνία με τον Βρετανό ομόλογο του.

«Οι Ηνωμένες Πολιτείες και το ισραηλινό καθεστώς επιτέθηκαν στη χώρα μας, κατά παράβαση όλων των διεθνών αρχών και κανόνων», είπε αρχικά και τόνισε ότι «αυτές οι ενέργειες θεωρούνται σίγουρα ως συμμετοχή σε επιθετικότητα».

Επέκρινε την «αρνητική και προκατειλημμένη προσέγγιση του Ηνωμένου Βασιλείου και ορισμένων ευρωπαϊκών χωρών απέναντι σε αυτή την κατάφωρη επιθετικότητα, η οποία παραβιάζει το διεθνές δίκαιο».

Το δικαίωμα του Ιράν σε αντίδραση

Ο υπουργός Άμυνας του Ιράν επεσήμανε το Άρθρο 51 του Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών και το δικαίωμα τους να αντιδράσουν στις επιθέσεις των ΗΠΑ-Ισραήλ και δήλωσε: «Έχουμε σεβαστεί την κυριαρχία των γειτονικών χωρών και δεν είχαμε πρόθεση να τους επιτεθούμε, αλλά δυστυχώς, αμερικανικές βάσεις βρίσκονται σε αυτές τις χώρες και δεχόμαστε επίθεση από αυτές τις βάσεις».

«Αυτές οι ενέργειες θεωρούνται σίγουρα ως συμμετοχή σε επιθετικότητα και θα καταγραφούν στην ιστορία των σχέσεων μεταξύ των δύο χωρών. Ταυτόχρονα, διατηρούμε το εγγενές μας δικαίωμα να υπερασπιστούμε την κυριαρχία και την ανεξαρτησία της χώρας», προσέθεσε.