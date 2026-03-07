Ο πρέσβης της Τεχεράνης στη Βρετανία, Σαγέντ Αλί Μουσαβί, απηύθυνε σκληρή προειδοποίηση στο Λονδίνο, λέγοντας ότι στρατιωτικές βάσεις που θα χρησιμοποιηθούν εναντίον του Ιράν θα θεωρηθούν «νόμιμοι στόχοι».

Ειδικότερα, ο πρέσβης του Ιράν στο Ηνωμένο Βασίλειο, σε αποκλειστική συνέντευξη που παραχώρησε στο BBC, τόνισε ότι η χώρα του θα έχει «δικαίωμα στην αυτοάμυνα» εάν το Ηνωμένο Βασίλειο συμμετάσχει άμεσα στις αμερικανο-ισραηλινές επιθέσεις κατά του Ιράν.

«Να είναι πολύ προσεκτικοί στις ενέργειές τους»

Ο Μουσαβί προειδοποίησε ότι το Ιράν αναμένει από τη βρετανική κυβέρνηση και άλλους «να είναι πολύ ευαίσθητοι, πολύ προσεκτικοί» στις ενέργειές τους.

Το Ηνωμένο Βασίλειο έχει δώσει άδεια στις ΗΠΑ να χρησιμοποιήσουν βρετανικές βάσεις για αυτό που οι υπουργοί περιγράφουν ως αμυντικά πλήγματα σε ιρανικές εγκαταστάσεις, αλλά δεν έχει συμμετάσχει το ίδιο σε καμία άμεση επίθεση.

Έχουν πάρει το μάθημά τους από την επέμβαση στο Ιράκ το 2003

Ο πρέσβης δήλωσε ότι ήταν «καλό» που το Ηνωμένο Βασίλειο δεν «εμπλέκεται σε αυτή την επιθετικότητα», προσθέτοντας ότι πιστεύει ότι η βρετανική κυβέρνηση έχει πάρει μαθήματα από την εισβολή στο Ιράκ το 2003.

Το Ιράν θα συνεχίσει να επιτίθεται στις χώρες του Κόλπου

Παρά τη συγγνώμη του Ιρανού προέδρου προς τους γείτονές του στον Κόλπο το Σάββατο, ο Μουσαβί ξεκαθάρισε ότι το Ιράν θα συνεχίσει να επιτίθεται σε αμερικανικές βάσεις εάν συνεχιστούν οι επιθέσεις κατά του Ιράν.

«Νόμιμοι στόχοι»

Ο Μουσαβί δήλωσε ότι «εάν εγκαταστάσεις, περιουσίες ή βάσεις χρησιμοποιηθούν εναντίον του ιρανικού έθνους», θα θεωρηθούν «νόμιμοι στόχοι».

Τις τελευταίες ώρες, χώρες του Κόλπου, συμπεριλαμβανομένων του Κατάρ και των ΗΑΕ, έχουν πληγεί από το Ιράν, ενώ οι ΗΠΑ και το Ισραήλ συνέχισαν τις επιθέσεις τους καθώς ο πόλεμος έχει ήδη εισέλθει στη δεύτερη εβδομάδα.

Δείτε βίντεο