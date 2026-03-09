Επιμέλεια: Γιάννα Μυράτ

Ο εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών του Ιράν λέει ότι οι ΗΠΑ χρησιμοποιούν κατοικημένες περιοχές γειτονικών χωρών για να εξαπολύσουν πυραυλικές επιθέσεις κατά του Ιράν, θέτοντας σε κίνδυνο την περιφερειακή ασφάλεια.

Σε μια ανάρτηση στον λογαριασμό του X τη Δευτέρα, ο Εσμαΐλ Μπαγκάεϊ δημοσίευσε ένα βίντεο που δείχνει Αμερικανούς επιτιθέμενους να κάνουν κατάχρηση του εδάφους μιας γειτονικής χώρας για να εξαπολύσουν πυραυλική επίθεση κατά του Ιράν.

«Προς αυτούς που επιμένουν να αγνοούν το σκεπτικό πίσω από τα αμυντικά μας χτυπήματα στις αμερικανικές στρατιωτικές βάσεις/περιουσιακά στοιχεία στην περιοχή: Πύραυλοι εκτοξεύονται στο Ιράν από κατοικημένες περιοχές στο έδαφος γειτονικών χωρών», είπε.

Πρόσθεσε ότι «τα μαχητικά των ΗΠΑ χρησιμοποιούν τον εναέριο χώρο γειτονικών κρατών για να επιτεθούν στο Ιράν, θέτοντας έτσι σε κίνδυνο την περιφερειακή ασφάλεια».

Στις 28 Φεβρουαρίου, οι Ηνωμένες Πολιτείες και το ισραηλινό καθεστώς ξεκίνησαν την απρόκλητη στρατιωτική τους επίθεση στο Ιράν, δολοφονώντας τον Ηγέτη της Ισλαμικής Επανάστασης Αγιατολάχ Σεγιέντ Αλί Χαμενεΐ και ανώτατους Ιρανούς στρατιωτικούς διοικητές.

Το Ιράν άρχισε να ανταποδίδει γρήγορα την εγκληματική επίθεση εξαπολύοντας μπαράζ πυραύλων και επιθέσεων με drone στα κατεχόμενα από το Ισραήλ εδάφη καθώς και στις βάσεις των ΗΠΑ σε χώρες της περιοχής.

Το Ιράν έχει επανειλημμένα τονίσει ότι στοχεύει μόνο αμερικανικές θέσεις και βάσεις στην περιοχή και δεν επιδιώκει σύγκρουση με αραβικές χώρες.

Ωστόσο, οποιαδήποτε τοποθεσία θεωρείται πηγή επίθεσης κατά του Ιράν θα είναι νόμιμος στόχος.

«Το πραγματικό ζήτημα είναι το πετρέλαιο»

Σε άλλη ανάρτηση στον λογαριασμό του Χ τη Δευτέρα, ο Μπαγκάεϊ αντέδρασε στα πρόσφατα αντι-ιρανικά σχόλια του Αμερικανού γερουσιαστή Λίντσεϊ Γκράχαμ, σημειώνοντας ότι τα σχόλια αποκάλυψαν το πραγματικό κίνητρο πίσω από τη στάση της Ουάσιγκτον.

Ο Μπαγκάεϊ μοιράστηκε ένα βίντεο στο X με τον Γκράχαμ σε συνέντευξή του στο Fox News, όπου είπε: «Η Βενεζουέλα και το Ιράν έχουν το 31% των παγκόσμιων αποθεμάτων πετρελαίου. Θα έχουμε μια συνεργασία με το 31% των γνωστών αποθεμάτων.

Αυτός είναι ο εφιάλτης της Κίνας. Αυτή είναι μια καλή επένδυση και θα πρέπει να επικροτήσουμε τους άνδρες και τις γυναίκες μας στο στρατό που κάνουν κάτι που δεν έχω ξαναδεί».

Σε απάντηση, ο Μπαγκάεϊ είπε: «Πολύ σπάνια στιγμή ειλικρίνειας: Όλα είναι θέμα πετρελαίου».

Ο εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών επανέλαβε χτες το αναφαίρετο δικαίωμα του Ιράν στην αυτοάμυνα ενάντια στην παράνομη επιθετικότητα των ΗΠΑ και του Ισραήλ, επικρίνοντας την παγκόσμια σιωπή για τα εγκλήματα που διαπράττονται από τα καθεστώτα των επιτιθέμενων.

«Το Ιράν ασκεί τώρα το εγγενές του δικαίωμα στην αυτοάμυνα βάσει του διεθνούς δικαίου», είπε. «Η σιωπή και η αδιαφορία μπροστά σε τέτοιες κατάφωρες παραβιάσεις και φρικαλεότητες θα διαβρώσει ακόμη περισσότερο την αξιοπιστία της παγκόσμιας έννομης τάξης και θα ενθαρρυνθούν οι μελλοντικοί επιτιθέμενοι».

Ο εκπρόσωπος σημείωσε επίσης ότι η παράνομη επιθετικότητα των ΗΠΑ και του Ισραήλ «τορπίλισε τις διπλωματικές προσπάθειες, αναφερόμενος σε έμμεσες διαπραγματεύσεις μεταξύ Ουάσιγκτον και Τεχεράνης με στόχο την επίλυση του πυρηνικού ζητήματος της τελευταίας.

Η επίθεση, πρόσθεσε, «έσπασε τα ίδια τα θεμέλια του διεθνούς δικαίου και εξαπέλυσε μια καταστροφική επίθεση στην ίδια την ανθρωπότητα».