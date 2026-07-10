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Πυρκαγιά ξέσπασε το βράδυ της Παρασκευής (10/7) στις βιομηχανικές εγκαταστάσεις Οξίν Παλαγιές, στην επαρχία Λορεστάν του δυτικού Ιράν, μετέδωσε το πρακτορείο Mehr, επικαλούμενο έναν ντόπιο αξιωματούχο.

Σύμφωνα με το πρακτορείο Tasnim, η πυρκαγιά μαίνεται στο μικρό διυλιστήριο Πολντοχτάρ και οι πυροσβέστες δίνουν μάχη για την κατάσβεσή της.

Δεν έχουν αναφερθεί θάνατοι ή τραυματισμοί. Τα αίτια της πυρκαγιάς διερευνώνται.