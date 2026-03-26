Το ιρανικό κοινοβούλιο προετοιμάζει νομοθεσία που θα επιτρέπει την είσπραξη διοδίων για πλοία που διέρχονται από το Στενό του Ορμούζ, σύμφωνα με τα πρακτορεία ειδήσεων Fars και Tasnim.

Ο πρόεδρος της Επιτροπής Πολιτικών Υποθέσεων του κοινοβουλίου δήλωσε ότι το νομοσχέδιο έχει ήδη καταρτιστεί και σύντομα θα οριστικοποιηθεί από τη νομική ομάδα της νομοθετικής εξουσίας. Σύμφωνα με το σχέδιο, το Ιράν θα εισπράττει τέλη για να διασφαλίζεται η ασφάλεια των πλοίων και δεξαμενόπλοιων που διέρχονται από το Στενό.

«Αυτό είναι απολύτως φυσικό. Όπως και σε άλλους εμπορικούς διαδρόμους, όταν τα εμπορεύματα διέρχονται από μια χώρα, καταβάλλονται δασμοί. Το Στενό του Ορμούζ είναι επίσης ένας διάδρομος. Διασφαλίζουμε την ασφάλειά του και είναι φυσικό τα πλοία να πληρώνουν τα σχετικά τέλη», πρόσθεσε ο αξιωματούχος.

Η κίνηση αυτή έρχεται σε συνέχεια της απαίτησης του Ιράν για διεθνή αναγνώριση του δικαιώματός του να ασκεί κυριαρχία στο Στενό του Ορμούζ, μία από τις πέντε προϋποθέσεις που η Τεχεράνη θέτει για τον τερματισμό του συνεχιζόμενου πολέμου στην περιοχή.

Η νομοθετική πρωτοβουλία αναμένεται να επηρεάσει εμπορικά δρομολόγια, ενεργειακά φορτία και τις γεωπολιτικές ισορροπίες στον Περσικό Κόλπο, καθώς η διεθνής ναυσιπλοΐα παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις.

