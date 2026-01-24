Μπαρούτι «μυρίζει» για ακόμα μια φορά το κλίμα στη Μέση Ανατολή, όπου το αμερικανικό αεροπλανοφόρο Αβραάμ Λίνκολν και τρία αντιτορπιλικά κατευθύνονται προς το Ιράν. Η Ισλαμική Δημοκρατία φαίνεται να προετοιμάζεται για επιθέσεις, ενώ προειδοποιεί ότι «αν επιτεθούν οι Αμερικανοί, ο πόλεμος θα είναι ολοκληρωτικός». Την ίδια ώρα, μεγάλες αεροπορικές εταιρείες ακυρώνουν τις προγραμματισμένες πτήσεις τους προς χώρες της Μέσης Ανατολής.

Ο Ντόναλντ Τραμπ είχε δηλώσει: «Έχουμε πολλά πλοία που πηγαίνουν προς αυτήν την κατεύθυνση για κάθε ενδεχόμενο, έχουμε έναν μεγάλο στόλο που πηγαίνει προς αυτήν την κατεύθυνση. Και θα δούμε τι θα γίνει. Έχουμε μια μεγάλη δύναμη που κατευθύνεται προς το Ιράν. Προτιμώ να μην δω τίποτα να συμβαίνει, αλλά τους παρακολουθούμε πολύ στενά».

Σε καταφύγιο ο Χαμενεΐ

Παράλληλα, ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν, Αλί Χαμενεΐ, φαίνεται να έχει μεταφερθεί σε ένα καταφύγιο στην Τεχεράνη, σύμφωνα με την αντιπολιτευόμενη ιστοσελίδα ειδήσεων Iran International.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα, το οποίο επικαλείται «πληροφορίες που έλαβε» η ιστοσελίδα, ο Χαμενεΐ κατευθύνθηκε σε ασφαλές μέρος μετά την εκτίμηση ανώτερων αξιωματούχων ότι «αυξήθηκε ο κίνδυνος πιθανής επίθεσης από τις ΗΠΑ».

Το δημοσίευμα προσθέτει ότι το καταφύγιο του ανώτατου ηγέτη είναι οχυρωμένο και διαθέτει ένα σύστημα «διασυνδεδεμένων τούνελ».

Ο τρίτος γιος του ανώτατου ηγέτη, Μασούντ Χαμενεΐ, έχει αναλάβει τις καθημερινές λειτουργίες του γραφείου του πατέρα του και λειτουργεί ως «κύριος δίαυλος επικοινωνίας» με τους ηγέτες της κυβέρνησης, σύμφωνα με την ίδια αναφορά.

Την ίδια ώρα, η Τεχεράνη στέλνει σαφές μήνυμα προς τις ΗΠΑ. Συγκεκριμένα, ανώτερος Ιρανός αξιωματούχος, τον οποίο επικαλείται το Πρακτορείο Reuters, προειδοποίησε ότι το Ιράν θα αντιμετωπίσει οποιαδήποτε επίθεση ως «ολοκληρωτικό πόλεμο».

«Οποιαδήποτε επίθεση, είτε περιορισμένης, είτε ευρείας κλίμακας, θα θεωρηθεί πράξη ολοκληρωτικού πολέμου και θα απαντήσουμε με τον πιο σκληρό τρόπο», δήλωσε.

Όπως είπε, οι Ένοπλες Δυνάμεις του Ιράν βρίσκονται σε κατάσταση αυξημένου συναγερμού. «Ελπίζουμε ότι η στρατιωτική αυτή ενίσχυση των ΗΠΑ δεν προορίζεται για πραγματική σύγκρουση, ωστόσο ο στρατός μας είναι προετοιμασμένος για το χειρότερο σενάριο. Για τον λόγο αυτό, τα πάντα βρίσκονται σε κατάσταση υψηλής επιφυλακής», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Ακυρώνονται πτήσεις

Ενδεικτικές της ανησυχίας που επικρατεί είναι και οι μαζικές ακυρώσεις και αναστολές πτήσεων από μεγάλες αεροπορικές εταιρείες. Η Lufthansa, η Air France, η Sky και η KLM ανέστειλαν δρομολόγια προς το Ισραήλ, αλλά και προς τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και τη Σαουδική Αραβία, λόγω της επιδείνωσης της κατάστασης ασφαλείας.