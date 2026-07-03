Το λείψανο του πρώη ανώτατου ηγέτη του Ιράν, του Αλί Χαμενεΐ, ο οποίος σκοτώθηκε τις πρώτες ώρες των αμερικανοϊσραηλινών βομβαρδισμών στην Ισλαμική Δημοκρατία, την 28η Φεβρουαρίου, μεταφέρθηκε σε θρησκευτικό συγκρότημα στο κέντρο της πρωτεύουσας Τεχεράνης.

Εκεί, θα τελεστεί και η κηδεία του στις 9 Ιουλίου, μετέδωσε σήμερα κρατικό πρακτορείο ειδήσεων του Ιράν.

«Η σορός του μάρτυρα ηγέτη της ισλαμικής επανάστασης έφθασε στη μεγάλη Μοσαλά του ιμάμη Χομεϊνί», ανέφερε το επίσημο πρακτορείο ειδήσεων IRNA μέσω Telegram, χρησιμοποιώντας την επίσημη ονομασία του χώρου λατρείας.

Δείτε βίντεο με πλήθος κόσμου στον ιερό ναό:

«Η σορός του μάρτυρα ηγέτη της ισλαμικής επανάστασης έφθασε στη μεγάλη Μοσαλά του ιμάμη Χομεϊνί», ανέφερε το επίσημο πρακτορείο ειδήσεων IRNA μέσω Telegram. Οι Ιρανοί τοποθέτησαν μια κόκκινη σημαία πάνω από φέρετρο του πρώην Ανώτατου Ηγέτη στο Ιερό Τέμενος του Ιμάμη Ρεζά στην πόλη Μασάντ.

Η σημαία αυτή συμβολίζει τη θυσία του Χουσεΐν ιμπν Άλι, εγγονού του Προφήτη Μωάμεθ, μιας σεβαστής προσωπικότητας στο Σιιτικό Ισλάμ, που έχασε τη ζωή του τον 7ο αιώνα στη Μάχη της Καρμπάλα.

«Ο θάνατος και το μαρτύριό του στη μάχη της Καρμπάλα αποτελούν σημαντικό ηθικό σημείο αναφοράς για τους Σιίτες Μουσουλμάνους και έτσι η Ισλαμική Δημοκρατία προσπαθεί να κάνει μια σύγκριση με τον “μαρτυρικό” θάνατο του Ανώτατου Ηγέτη».

Πηγή: ΑΠΕ/ΜΠΕ