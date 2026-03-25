Διπλωματικό θρίλερ βρίσκεται σε εξέλιξη για την έναρξη ή μη διαπραγματεύσεων μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν ενώ την ίδια ώρα στα μέτωπα οι επιθέσεις συνεχίζονται. Κεντρικό σημείο στις συζητήσεις -σύμφωνα με διαρροές των ΗΠΑ- φερόταν να αποτελεί ένα σχέδιο 14 σημείων, το οποίο προβλέπει την πλήρη αποσυναρμολόγηση του ιρανικού πυρηνικού προγράμματος και την παύση του εμπλουτισμού ουρανίου. Την πρόταση αυτή σύμφωνα με δημοσίευμα του Associated Press την έλαβε το πρωί της Τετάρτης το Ιράν από Πακιστανούς αξιιωματούχους.

Ιράν: «Άνθρωποι σαν εμάς δεν μπορούν ποτέ να τα πάνε καλά με ανθρώπους σαν εσάς»

Εκπρόσωπος του ιρανικού Στρατού δήλωσε: «Οι ΗΠΑ διαπραγματεύονται με τον εαυτό τους», όπως μετέδωσαν σήμερα κρατικά μέσα ενημέρωσης. «Μήπως το επίπεδο της εσωτερικής σας διαμάχης έχει φθάσει στο στάδιο του να διαπραγματεύεστε με τον εαυτό σας;», δήλωσε ο Εμπραχίμ Ζολφαγαρί, εκπρόσωπος του ιρανικού Κεντρικού Γενικού Επιτελείου Χατάμ αλ-Ανμπίγια. «Άνθρωποι σαν εμάς δεν μπορούν ποτέ να τα πάνε καλά με ανθρώπους σαν εσάς» πρόσθεσε.

Πάντως, παράλληλα με τις διαπραγματεύσεις, οι ΗΠΑ ενισχύουν τη στρατιωτική τους παρουσία στην περιοχή με χιλιάδες στρατιώτες, διατηρώντας την πίεση προς την Τεχεράνη. Η κατάσταση παραμένει ρευστή, καθώς οι συγκρούσεις συνεχίζονται στο πεδίο, ενώ η διεθνής κοινότητα παρακολουθεί τις επιπτώσεις στην παγκόσμια ενεργειακή αγορά.

Οι 11 απαιτήσεις των ΗΠΑ:

Το Ιράν πρέπει να διαλύσει τις υπάρχουσες πυρηνικές του δυνατότητες Να δεσμευτεί ρητά ότι δεν θα επιδιώξει ποτέ να αποκτήσει πυρηνικά όπλα Να υπάρξει μηδενικός εμπλουτισμός ουρανίου σε ιρανικό έδαφος . Να παραδώσει το απόθεμά του, περίπου 450 κιλά ουρανίου που είναι εμπλουτισμένο σε ποσοστό 60%, στον Διεθνή Οργανισμό Ατομικής Ενέργειας (ΔΟΑΕ) . Να διαλυθούν (παροπλιστούν) οι πυρηνικές εγκαταστάσεις του Νατάνζ, του Ισφαχάν και του Φορντό . Ο ΔΟΑΕ να αποκτήσει πλήρη πρόσβαση, διαφάνεια και εποπτεία εντός του Ιράν και σε όλες τις πυρηνικές πληροφορίες . Το Ιράν να εγκαταλείψει το «μοντέλο» των περιφερειακών πληρεξούσιων οργανώσεων (proxies) . Να σταματήσει τη χρηματοδότηση, την κατεύθυνση και τον εξοπλισμό των περιφερειακών πληρεξουσίων του . Το Στενό του Ορμούζ να παραμείνει ανοιχτό, λειτουργώντας στο εξής ως ελεύθερος θαλάσσιος διάδρομος . Το πυραυλικό πρόγραμμα του Ιράν να περιοριστεί σημαντικά, τόσο σε βεληνεκές όσο και σε ποσότητα πυραύλων . Οποιαδήποτε μελλοντική χρήση πυραύλων από το Ιράν να περιορίζεται αποκλειστικά σε σκοπούς αυτοάμυνας .

Τα 3 ανταλλάγματα προς το Ιράν:

12. Πλήρης άρση των κυρώσεων που έχει επιβάλει στο Ιράν η διεθνής κοινότητα .

13. Οι ΗΠΑ (και το Ισραήλ) θα βοηθήσουν το Ιράν να προωθήσει το μη στρατιωτικό (ειρηνικό) πυρηνικό του πρόγραμμα , συμπεριλαμβανομένης της παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στον πυρηνικό σταθμό του Μπουσέρ .

14. Θα καταργηθεί ο λεγόμενος μηχανισμός «snapback», ο οποίος επέτρεπε την αυτόματη επαναφορά των κυρώσεων σε περίπτωση μη συμμόρφωσης .

Οι όροι αυτοί συνθέτουν ένα πλαίσιο πολύ πιο σκληρό σε σχέση με την προηγούμενη συμφωνία για τα πυρηνικά (JCPOA) . Οι Αμερικανοί διαπραγματευτές επιδιώκουν μέσω αυτού του σχεδίου την κήρυξη μιας εκεχειρίας ενός μήνα, η οποία θα δώσει το απαραίτητο «παράθυρο» για να προχωρήσουν οι λεπτομερείς διαπραγματεύσεις.

Οι όροι που θέτει το Ιράν

Σκληρούς όρους θέτει και το Ιράν (σύμφωνα με τις διαρροές του) για να ξεκινήσει διαπραγματεύσεις με τις ΗΠΑ. Συνοπτικά ζητάει:

– Το κλείσιμο όλων των αμερικανικών βάσεων στον Κόλπο

– Αποζημιώσεις για τις επιθέσεις κατά του Ιράν

– Ένα νέο καθεστώς στα Στενά του Ορμούζ που θα επιτρέπει στο Ιράν να εισπράττει τέλη διέλευσης

– Εγγυήσεις ότι ο πόλεμος δεν θα ξεκινήσει ξανά

– Τον τερματισμό των ισραηλινών επιθέσεων κατά της Χεζμπολάχ

– Πλήρη άρση των κυρώσεων

– Δικαίωμα διατήρησης του πυραυλικού του προγράμματος χωρίς περιορισμούς

Η επιλογή Βανς

Σύμφωνα με το CNN, Ιρανοί αξιωματούχοι έχουν διαμηνύσει στην κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ ότι δεν επιθυμούν την επανέναρξη συνομιλιών με τον ειδικό απεσταλμένο Στιβ Γουίτκοφ ούτε με τον Τζάρεντ Κούσνερ. Αντίθετα, η ιρανική πλευρά εμφανίζεται πιο θετική σε έναν διαφορετικό δίαυλο επικοινωνίας, με προτίμηση στον αντιπρόεδρο Τζέι Ντι Βανς, τον οποίο θεωρεί ενδεχομένως πιο κατάλληλο για την προώθηση ουσιαστικών επαφών.

Το μήνυμα φέρεται να διαβιβάστηκε μέσω ανεπίσημων καναλιών προς τις Ηνωμένες Πολιτείες, αποτυπώνοντας τη δυσπιστία της Τεχεράνης απέναντι στους μέχρι σήμερα διαπραγματευτές. Κατά τις ίδιες πληροφορίες, το Ιράν εκτιμά ότι η συμμετοχή των Γουίτκοφ και Κούσνερ δεν θα οδηγούσε σε ουσιαστική πρόοδο, καθώς το κλίμα εμπιστοσύνης έχει επιβαρυνθεί σημαντικά μετά την κατάρρευση προηγούμενων επαφών και την έναρξη στρατιωτικών επιχειρήσεων από ΗΠΑ και Ισραήλ.

