Διπλωματικό θρίλερ βρίσκεται σε εξέλιξη για την έναρξη ή μη διαπραγματεύσεων μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν ενώ την ίδια ώρα στα μέτωπα οι επιθέσεις συνεχίζονται. Κεντρικό σημείο στις συζητήσεις -σύμφωνα με διαρροές των ΗΠΑ- φερόταν να αποτελεί ένα σχέδιο 14 σημείων, το οποίο προβλέπει την πλήρη αποσυναρμολόγηση του ιρανικού πυρηνικού προγράμματος και την παύση του εμπλουτισμού ουρανίου. Την πρόταση αυτή σύμφωνα με δημοσίευμα του Associated Press την έλαβε το πρωί της Τετάρτης το Ιράν από Πακιστανούς αξιιωματούχους.
Ιράν: «Άνθρωποι σαν εμάς δεν μπορούν ποτέ να τα πάνε καλά με ανθρώπους σαν εσάς»
Εκπρόσωπος του ιρανικού Στρατού δήλωσε: «Οι ΗΠΑ διαπραγματεύονται με τον εαυτό τους», όπως μετέδωσαν σήμερα κρατικά μέσα ενημέρωσης. «Μήπως το επίπεδο της εσωτερικής σας διαμάχης έχει φθάσει στο στάδιο του να διαπραγματεύεστε με τον εαυτό σας;», δήλωσε ο Εμπραχίμ Ζολφαγαρί, εκπρόσωπος του ιρανικού Κεντρικού Γενικού Επιτελείου Χατάμ αλ-Ανμπίγια. «Άνθρωποι σαν εμάς δεν μπορούν ποτέ να τα πάνε καλά με ανθρώπους σαν εσάς» πρόσθεσε.
Πάντως, παράλληλα με τις διαπραγματεύσεις, οι ΗΠΑ ενισχύουν τη στρατιωτική τους παρουσία στην περιοχή με χιλιάδες στρατιώτες, διατηρώντας την πίεση προς την Τεχεράνη. Η κατάσταση παραμένει ρευστή, καθώς οι συγκρούσεις συνεχίζονται στο πεδίο, ενώ η διεθνής κοινότητα παρακολουθεί τις επιπτώσεις στην παγκόσμια ενεργειακή αγορά.
- Το Ιράν πρέπει να διαλύσει τις υπάρχουσες πυρηνικές του δυνατότητες
- Να δεσμευτεί ρητά ότι δεν θα επιδιώξει ποτέ να αποκτήσει πυρηνικά όπλα
- Να υπάρξει μηδενικός εμπλουτισμός ουρανίου σε ιρανικό έδαφος.
- Να παραδώσει το απόθεμά του, περίπου 450 κιλά ουρανίου που είναι εμπλουτισμένο σε ποσοστό 60%, στον Διεθνή Οργανισμό Ατομικής Ενέργειας (ΔΟΑΕ).
- Να διαλυθούν (παροπλιστούν) οι πυρηνικές εγκαταστάσεις του Νατάνζ, του Ισφαχάν και του Φορντό.
- Ο ΔΟΑΕ να αποκτήσει πλήρη πρόσβαση, διαφάνεια και εποπτεία εντός του Ιράν και σε όλες τις πυρηνικές πληροφορίες.
- Το Ιράν να εγκαταλείψει το «μοντέλο» των περιφερειακών πληρεξούσιων οργανώσεων (proxies).
- Να σταματήσει τη χρηματοδότηση, την κατεύθυνση και τον εξοπλισμό των περιφερειακών πληρεξουσίων του.
- Το Στενό του Ορμούζ να παραμείνει ανοιχτό, λειτουργώντας στο εξής ως ελεύθερος θαλάσσιος διάδρομος.
- Το πυραυλικό πρόγραμμα του Ιράν να περιοριστεί σημαντικά, τόσο σε βεληνεκές όσο και σε ποσότητα πυραύλων.
- Οποιαδήποτε μελλοντική χρήση πυραύλων από το Ιράν να περιορίζεται αποκλειστικά σε σκοπούς αυτοάμυνας.
Οι όροι που θέτει το Ιράν
Σκληρούς όρους θέτει και το Ιράν (σύμφωνα με τις διαρροές του) για να ξεκινήσει διαπραγματεύσεις με τις ΗΠΑ. Συνοπτικά ζητάει:
– Το κλείσιμο όλων των αμερικανικών βάσεων στον Κόλπο
– Αποζημιώσεις για τις επιθέσεις κατά του Ιράν
– Ένα νέο καθεστώς στα Στενά του Ορμούζ που θα επιτρέπει στο Ιράν να εισπράττει τέλη διέλευσης
– Εγγυήσεις ότι ο πόλεμος δεν θα ξεκινήσει ξανά
– Τον τερματισμό των ισραηλινών επιθέσεων κατά της Χεζμπολάχ
– Πλήρη άρση των κυρώσεων
– Δικαίωμα διατήρησης του πυραυλικού του προγράμματος χωρίς περιορισμούς
Η επιλογή Βανς
Σύμφωνα με το CNN, Ιρανοί αξιωματούχοι έχουν διαμηνύσει στην κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ ότι δεν επιθυμούν την επανέναρξη συνομιλιών με τον ειδικό απεσταλμένο Στιβ Γουίτκοφ ούτε με τον Τζάρεντ Κούσνερ. Αντίθετα, η ιρανική πλευρά εμφανίζεται πιο θετική σε έναν διαφορετικό δίαυλο επικοινωνίας, με προτίμηση στον αντιπρόεδρο Τζέι Ντι Βανς, τον οποίο θεωρεί ενδεχομένως πιο κατάλληλο για την προώθηση ουσιαστικών επαφών.
Το μήνυμα φέρεται να διαβιβάστηκε μέσω ανεπίσημων καναλιών προς τις Ηνωμένες Πολιτείες, αποτυπώνοντας τη δυσπιστία της Τεχεράνης απέναντι στους μέχρι σήμερα διαπραγματευτές. Κατά τις ίδιες πληροφορίες, το Ιράν εκτιμά ότι η συμμετοχή των Γουίτκοφ και Κούσνερ δεν θα οδηγούσε σε ουσιαστική πρόοδο, καθώς το κλίμα εμπιστοσύνης έχει επιβαρυνθεί σημαντικά μετά την κατάρρευση προηγούμενων επαφών και την έναρξη στρατιωτικών επιχειρήσεων από ΗΠΑ και Ισραήλ.
Πλήγμα στο Ιράκ: Επτά νεκροί μεταξύ των δυνάμεων ασφαλείας, σύμφωνα με το υπουργείο Άμυνας
Το πλήγμα σε βάση στο δυτικό Ιράκ σήμερα το πρωί στοίχισε τη ζωή σε 7 μέλη των δυνάμεων ασφαλείας, δήλωσε το υπουργείο Άμυνας ύστερα από τον βομβαρδισμό αυτό που στόχευσε πρώην παραστρατιωτικούς της Χασντ αλ-Σάαμπι (Δυνάμεις Λαϊκής Κινητοποίησης/PMF), ενός συνασπισμού που περιλαμβάνει φιλοϊρανικές ομάδες.
Ο βομβαρδισμός είχε κυρίως στόχο στρατιωτική κλινική, σύμφωνα με την ανακοίνωση του υπουργείου Άμυνας, που έκανε λόγο για 7 νεκρούς και 13 τραυματίες μεταξύ των «μαχητών» και διευκρίνισε ότι οι «ομάδες διάσωσης συνεχίζουν τις επιχειρήσεις έρευνας».
Σύμφωνα με αξιωματούχο ασφαλείας με τον οποίο επικοινώνησε το Γαλλικό Πρακτορείο, η βάση που στοχοθετήθηκε στην περιοχή της Χαμπανίγια (επαρχία αλ-Ανμπάρ) φιλοξενεί μέλη του ιρακινού στρατού, της αστυνομίας και της Χασντ Αλ-Σάαμπι και είχε ήδη αποτελέσει χθες, Τρίτη, στόχο πλήγματος που αποδόθηκε στις ΗΠΑ.
Εντολή μετακίνησης στη Μέση Ανατολή για 2.000 αμερικανούς στρατιώτες
Εντολή να αρχίσουν να μετακινούνται στη Μέση Ανατολή πήραν περίπου 2.000 αμερικανοί στρατιώτες από την επίλεκτη 82η Αερομεταφερόμενη Μεραρχία του Στρατού, την ώρα που η κυβέρνηση Τραμπ ανακοινώνει σχέδιο για συνομιλίες με το Ιράν για τον τερματισμό της σύγκρουσης.
Την αποκάλυψη έκαναν δύο αξιωματούχοι του Υπουργείου Άμυνας στους New York Times. Οι μάχιμες δυνάμεις θα προέρχονται από τη «Δύναμη Άμεσης Αντίδρασης» της μεραρχίας, μια ταξιαρχία περίπου 3.000 στρατιωτών ικανή να αναπτυχθεί οπουδήποτε στον κόσμο εντός 18 ωρών.
The United States is preparing to deploy thousands of additional troops to the Middle East, significantly expanding its military presence as tensions with Iran continue into a fourth week despite signals of possible diplomacy.
— Clash Report (@clashreport) March 25, 2026
Το Ιράν υποστηρίζει ότι το σπίτι του σκηνοθέτη Αμπάς Κιαροστάμι αποτέλεσε στόχο βομβαρδισμού
Στόχος βομβαρδισμών λέει το Ιράν πως έγινε το σπίτι του διάσημου Ισραηλινού σκηνοθέτη Αμπάς Κιαροστάμι.
The home of late Iranian filmmaker Abbas Kiarostami was heavily damaged in an overnight airstrike on Tehran, according to an independent film journalist on the ground in Iran's capital.
— Samuel Oakford (@samueloakford) March 24, 2026
204 Ισραηλινοί έχουν τραυματιστεί από ιρανικές επιθέσεις το τελευταίο 24ωρο
Το Υπουργείο Υγείας του Ισραήλ ανακοίνωσε ότι 204 τραυματίες έχουν διακομιστεί σε νοσοκομεία εν μέσω των συνεχιζόμενων εχθροπραξιών με το Ιράν και τη Χεζμπολάχ στον Λίβανο το τελευταίο 24ωρο.
Αιματηρή χαρακτηρίστηκε ήδη η νυχτερινή επίθεση στην πόλη Μπνέι Μπρακ, χωρίς να αναφερθεί ακριβής αριθμός. Δείτε βίντεο:
Από την έναρξη του πολέμου 5.045 άνθρωποι έχουν διακομιστεί σε νοσοκομεία. Από αυτούς, 120 νοσηλεύονται αυτή τη στιγμή, συμπεριλαμβανομένων 12 που βρίσκονται σε σοβαρή κατάσταση.
Το Ιράν έλαβε το «σχέδιο 15 σημείων» των ΗΠΑ για τον τερματισμό του πολέμου
Το Ιράν έλαβε το «σχέδιο 15 σημείων» των ΗΠΑ για τον τερματισμό του πολέμου, σύμφωνα με το Associated Press, το οποίο επικαλείται δύο αξιωματούχους του Πακιστάν.
Οι Πακιστανοί αξιωματούχοι περιέγραψαν σε γενικές γραμμές την πρόταση «ως μία που αφορά την άρση των κυρώσεων, τη συνεργασία στον τομέα της πυρηνικής ενέργειας για μη στρατιωτικούς σκοπούς, τον περιορισμό του πυρηνικού προγράμματος του Ιράν, την εποπτεία από τον Διεθνή Οργανισμό Ατομικής Ενέργειας, τους περιορισμούς στους πυραύλους και την απρόσκοπτη πρόσβαση της ναυτιλίας στα Στενά του Ορμούζ».
Οι αξιωματούχοι μίλησαν στο Associated Press υπό τον όρο της ανωνυμίας, καθώς δεν είχαν εξουσιοδότηση να δημοσιοποιήσουν τις λεπτομέρειες.
Αιματηρό πλήγμα στην πόλη Μπνέι Μπρακ του Ισραήλ από ιρανική επίθεση (βίντεο)
Σκηνές πανικού στην πόλη Μπνέι Μπρακ του Ισραήλ, όταν πυρομαχικά διασποράς από ιρανική επίθεση έπληξαν συγκροτήατα κατοικιών. Πληροφορίες κάνουν λογο για πολλούς τραυματίες από το πλήγμα.
Η Κίνα προτρέπει το Ιράν να ξεκινήσει ειρηνευτικές συνομιλίες
Ο Κινέζος υπουργός Εξωτερικών Γουάνγκ Γι προέτρεψε τον Ιρανό ομόλογό του να «ξεκινήσει ειρηνευτικές συνομιλίες το συντομότερο δυνατό» κατά τη διάρκεια τηλεφωνικής συνομιλίας που πραγματοποιήθηκε την Τρίτη και η οποία, σύμφωνα με το Πεκίνο, έλαβε χώρα κατόπιν αιτήματος της Τεχεράνης.
Χαλαρώνει ο κλοιός στα Στενά του Ορμούζ
Οι αρχές του Ιράν ανέφεραν χθες ότι τα «μη εχθρικά πλοία» θα μπορούν στο εξής να διασχίζουν «με ασφάλεια» το στενό του Χορμούζ «σε συντονισμό με τις αρμόδιες αρχές», σύμφωνα με τον Διεθνή Ναυτιλιακό Οργανισμό (ΔΝΟ).
Σχεδόν το 20% της παγκόσμιας παραγωγής υδρογονανθράκων διέρχεται υπό κανονικές συνθήκες από τη στρατηγικής σημασίας θαλάσσια οδό αυτή και ο αποκλεισμός της από την Τεχεράνη τις τελευταίες σχεδόν τέσσερις εβδομάδες απογείωσε τις τιμές του πετρελαίου.
Τι ζητά το Ιράν για να ξεκινήσει διαπραγμάτευση με τις ΗΠΑ
Σκληρούς όρους θέτει και το Ιράν (σύμφωνα με τις διαρροές του) για να ξεκινήσει διαπραγματεύσεις με τις ΗΠΑ. Συνοπτικά ζητάει:
– Το κλείσιμο όλων των αμερικανικών βάσεων στον Κόλπο
– Αποζημιώσεις για τις επιθέσεις κατά του Ιράν
– Ένα νέο καθεστώς στα Στενά του Ορμούζ που θα επιτρέπει στο Ιράν να εισπράττει τέλη διέλευσης
– Εγγυήσεις ότι ο πόλεμος δεν θα ξεκινήσει ξανά
– Τον τερματισμό των ισραηλινών επιθέσεων κατά της Χεζμπολάχ
– Πλήρη άρση των κυρώσεων
– Δικαίωμα διατήρησης του πυραυλικού του προγράμματος χωρίς περιορισμούς
Eκπρόσωπος ΥΠΕΞ Ιράν για Τραμπ: Κανείς δεν μπορεί να εμπιστευτεί τη διπλωματία των ΗΠΑ
«Δεχθήκαμε δύο επιθέσεις μέσα σε διάστημα εννέα μηνών, όταν βρισκόμασταν στη μέση μιας διαπραγματευτικής διαδικασίας για την επίλυση του πυρηνικού ζητήματος.
Αυτή ήταν μια προδοσία της διπλωματίας. Είναι μια πολύ διάσημη φράση στο Ιράν αυτή τη στιγμή, επειδή συνέβη όχι μία, αλλά δύο φορές. Έτσι, κανείς δεν μπορεί να εμπιστευτεί τη διπλωματία των Ηνωμένων Πολιτειών» δήλωσε σήμερα ο εκπρόσωπος του Υπουργού Εξωτερικών της Τεχεράνης, Εσμαΐλ Μπαγκάεϊ, χαρακτηρίζοντας την όλη εμπειρία ως «καταστροφική».
Iran's Foreign Ministry Spokesperson Esmail Baghaei:
We have a very catastrophic experience, I should say, with the United States diplomacy.
We were attacked two times within a span of nine months when we were in the middle of a negotiating process to resolve the nuclear… pic.twitter.com/3eM9rW0qxe
— Clash Report (@clashreport) March 25, 2026
Οδηγίες για κίνδυνο διαρροής ραδιενέργειας έδωσε στους πολίτες το Κουβέιτ
Η Εθνοφρουρά του Κουβέιτ ενημέρωσε τους πολίτες της ότι υπάρχει κίνδυνος ραδιενεργού ακτινοβολίας «από τις γειτονικές χώρες», αναφερόμενη στον αντιδραστήρα στο Μπουσέρ όπου σημειώθηκαν εκρήξεις σε κοντινή απόσταση.
«Υπάρχει πιθανότητα σύντομα διαρροής ραδιενεργού πυρηνικού υλικού από γειτονική χώρα. Δεν χρειάζεται πανικός. Μην φύγετε από το σπίτι σας. Σφραγίστε όλα τα παράθυρα και τις πόρτες».
Με αυτή την προτροπή εκπρόσωπος του Υπουργείου Άμυνας του Κουβέιτ έδωσε επίσημες οδηγίες για την ασφάλεια σε περίπτωση διαρροής ραδιενέργειας.
Η ανακοίνωση φαίνεται να προκάλεσε κύμα φυγής από την περιοχή με βίντεο να δείχνουν ατέλειωτες ουρές οχημάτων και κυκλοφοριακή συμφόρηση στους δρόμους:
Βίντεο της CENTCOM με επιθέσεις στο Ιράν
Ο αμερικανικός στρατός δημοσίευσε βίντεο που δείχνει επιθέσεις σε στόχους εντός του Ιράν.
Το Ιράν δημοσιεύει νέα πλάνα από εκτοξεύσεις πυραύλων
Το Ιράν δημοσίευσε πλάνα από το 80ό κύμα της Επιχείρησης True Promise 4, κατά την οποία εκτοξεύτηκαν πυραύλοι εναντίον θέσεων ΗΠΑ-Ισραήλ στην περιοχή.
Σύμφωνα με τον ραδιοτηλεοπτικό φορέα του Channel 12 η Χεζμπολάχ εκτόξευσε 30 βλήματα προς το Ισραήλ τα ξημερώματα Τετάρτης.
Πέφτουν οι τιμές του πετρελαίου
Η τιμή του βαρελιού Μπρεντ υποχωρούσε κατά 5,92%,και του WTI κατά 5,01% στο άνοιγμα των ασιατικών αγορών, με φόντο τις τελευταίες εξελίξεις στον πόλεμο του Ιράν.
Πλήγμα από drone βάζει φωτιά σε δεξαμενή καυσίμων στο Κουβέιτ
Bίντεο του Αl Jazeera δείχνει πυρκαγιά που ξέσπασε σε δεξαμενή καυσίμων στο Κουβέιτ.
A drone has sparked a fire at a fuel tank at Kuwait International Airport as Iran continues its retaliatory attacks on Gulf Arab nations almost a month into the US-Israeli war on the country.
Al Jazeera’s Malik Traina reports from Kuwait City. pic.twitter.com/WsZURPE4H4
— Al Jazeera Breaking News (@AJENews) March 25, 2026
3.000 Αμερικανοί στρατιώτες μεταφέρονται στη Μέση Ανατολή
Εντολή για την ανάπτυξη στη Μέση Ανατολή χιλιάδων αμερικανών στρατιωτών της επίλεκτης 82ης Αερομεταφερόμενης Μεραρχίας αναμένεται να δώσει τις επόμενες ώρες το Πεντάγωνο.
Σύμφωνα με την εφημερίδα Wall Street Journal, περίπου 3.000 στρατιώτες θα σταλούν στη Μέση Ανατολή προκειμένου να υποστηρίξουν επιχειρήσεις κατά του Ιράν.
Ανοίγουν τα Στενά του Ορμούζ για τα «μη εχθρικά πλοία»
Με επιστολή του στα μέλη του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού το Ιράν ενημέρωσε ότι «μη εχθρικά πλοία» μπορούν να διέρχονται από το Στενό του Ορμούζ, υπό την προϋπόθεση ότι θα συντονίζονται με τις ιρανικές αρχές, σύμφωνα με τους Financial Times.
Η Τεχεράνη δήλωσε ότι έχει λάβει όλα τα «απαραίτητα και αναλογικά μέτρα» για να εμποδίσει τους αντιπάλους της να χρησιμοποιούν τα στενά για εχθρικές επιχειρήσεις.
Ιρανικός στρατός προς Τράμπ: Μεταμφιέζετε την ήττα σας σε συμφωνία
Εκπρόσωπος του ιρανικού στρατού σχολιάζοντας τις δηλώσεις του Ντόναλντ Τραμπ για «συμφωνία» με τη χώρα του είπε ότι «μεταμφιέζει την ήττα του σε συμφωνία».
Ο αντισυνταγματάρχης Εμπραχίμ Ζολφαγάρι έκανε τα σχόλια στην κρατική τηλεόραση σε ηχογραφημένη μετάδοση.«Η στρατηγική δύναμη για την οποία μιλούσατε έχει μετατραπεί σε στρατηγική αποτυχία», είπε. «Αυτή που ισχυρίζεται ότι είναι παγκόσμια υπερδύναμη θα είχε ήδη ξεφύγει από αυτό το χάος αν μπορούσε».
