Σύμφωνα με την Wall Street Journal, αξιωματούχοι της κυβέρνησης Τραμπ έχουν πραγματοποιήσει προκαταρκτικές συζητήσεις σχετικά με τον τρόπο διεξαγωγής μιας επίθεσης κατά του Ιράν, εάν αυτό κριθεί απαραίτητο για την υλοποίηση των απειλών του Τραμπ, συμπεριλαμβανομένων των στόχων που ενδέχεται να επιλεγούν.

Μία από τις επιλογές που συζητείται είναι μια μεγάλης κλίμακας αεροπορική επίθεση σε πολλαπλούς ιρανικούς στρατιωτικούς στόχους, σύμφωνα με έναν από τους αξιωματούχους.

Ένας άλλος αξιωματούχος δήλωσε ότι δεν έχει επιτευχθεί συναίνεση σχετικά με την πορεία δράσης που θα ακολουθηθεί και ότι δεν έχει μετακινηθεί στρατιωτικός εξοπλισμός ή προσωπικό σε προετοιμασία για μια επίθεση.

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος έχει επανειλημμένα απειλήσει να παρέμβει τις τελευταίες ημέρες, σε ανάρτηση στην πλατφόρμα του Truth Social έγραψε : «Το Ιράν λαχταρά την ελευθερία, όπως ίσως ποτέ πριν. Οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι έτοιμες να βοηθήσουν!!!»

Γερουσιαστής Λίντσεϊ Γκράχαμ: Ο εφιάλτης των Ιρανών σύντομα θα τελειώσει – Η βοήθεια είναι καθ’ οδόν

Νέο μήνυμα προς τον ιρανικό λαό έστειλε και ο γερουσιαστής Λίντσεϊ Γκράχαμ, τονίζοντας ότι «ο μακρύς εφιάλτης τους σύντομα θα τελειώσει».

«Η γενναιότητα και η αποφασιστικότητά σας να τερματίσετε την καταπίεση που υφίσταστε έχουν γίνει αντιληπτές από τον Ντόναλντ Τραμπ και όλους όσους αγαπούν την ελευθερία.

Όταν ο Πρόεδρος Τραμπ λέει “Make Iran Great Again” (Κάντε το Ιράν ξανά μεγάλο), αυτό σημαίνει ότι οι διαδηλωτές στο Ιράν πρέπει να επικρατήσουν επί του Αγιατολάχ. Αυτό είναι το σαφέστερο μέχρι τώρα μήνυμα ότι ο Πρόεδρος Τραμπ κατανοεί ότι το Ιράν δεν θα γίνει ποτέ μεγάλο με τον Αγιατολάχ και τους υπηρέτες του στην εξουσία.

Σε όλους όσους θυσιάζονται στο Ιράν, ο Θεός να σας ευλογεί. Η βοήθεια είναι καθ’ οδόν», πρόσθεσε.

Οι Αρχές ενδεχομένως να εντείνουν την καταστολή των διαδηλώσεων

Οι ιρανικές αρχές άφησαν το Σάββατο να εννοηθεί ότι μπορεί να εντείνουν την καταστολή των μεγαλύτερων αντικυβερνητικών διαδηλώσεων εδώ και χρόνια, με τους Φρουρούς της Επανάστασης ν’ αποδίδουν το κύμα της λαϊκής οργής σε τρομοκράτες και να δεσμεύονται να διαφυλάξουν το κυβερνών σύστημα.

Υπάρχουν νέες αναφορές για ταραχές σε όλο το Ιράν, αν και η διακοπή της πρόσβασης στο διαδίκτυο δυσκολεύει να αξιολογηθεί η πλήρης έκταση των ταραχών.

Νέα βίντεο που δημοσιεύθηκαν στο διαδίκτυο το Σάββατο μετά το σούρουπο, φαίνεται να δείχνουν νέες διαμαρτυρίες σε διάφορες γειτονιές της πρωτεύουσας Τεχεράνης και σε αρκετές πόλεις, συμπεριλαμβανομένων των πόλεων Ραστ στα βόρεια, Ταμπρίζ στα βορειοδυτικά και Σιράζ και Κερμάν στα νότια. Το Reuters δεν μπόρεσε να επαληθεύσει άμεσα τα τελευταία βίντεο.

Ανώτερος αξιωματούχος των αμερικανικών υπηρεσιών πληροφοριών περιέγραψε την κατάσταση ως «παιχνίδι αντοχής». Η αντιπολίτευση προσπαθεί να διατηρήσει την πίεση έως ότου βασικά κυβερνητικά στελέχη αναγκαστούν είτε να φύγουν είτε να αλλάξουν στρατόπεδο, ενώ οι αρχές προσπαθούν να σπείρουν αρκετό φόβο ώστε να εκκενώσουν τους δρόμους, χωρίς να δώσουν στις Ηνωμένες Πολιτείες δικαιολογία για να παρέμβουν, δήλωσε ο αξιωματούχος.

Η ιρανική ομάδα υπεράσπισης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων HRANA αναφέρει ότι τουλάχιστον 50 διαδηλωτές και 15 μέλη του προσωπικού ασφαλείας έχουν σκοτωθεί και περίπου 2.300 έχουν συλληφθεί.

Ένας γιατρός στο βορειοδυτικό Ιράν δήλωσε ότι από την Παρασκευή, μεγάλος αριθμός διαδηλωτών που έχουν τραυματισθεί έχει μεταφερθεί σε νοσοκομεία. Μερικοί έχουν ξυλοκοπηθεί άσχημα, έχουν τραύματα στο κεφάλι σπασμένα πόδια και χέρια, καθώς και βαθιές αμυχές.

Τουλάχιστον 20 άτομα που είχαν διακομισθεί σε ένα νοσοκομείο είχαν δεχθεί πραγματικά πυρά, ενώ πέντε εκ των οποίων αργότερα πέθαναν.

Αυτόπτης μάρτυρας στο δυτικό Ιράν με τον οποίο επικοινώνησε το Reuters τηλεφωνικά είπε ότι οι Φρουροί της Επανάστασης (IRGC) είχαν αναπτυχθεί και άνοιξαν πυρ στην περιοχή από την οποία μιλούσε ο ίδιος, αρνούμενος να κατονομαστεί για λόγους ασφαλείας.

Το ημιεπίσημο πρακτορείο ειδήσεων Tasnim ανέφερε τη σύλληψη 100 «ένοπλων ταραξιών» στην πόλη Μπαχαρεστάν κοντά στην Τεχεράνη.