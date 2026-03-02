Είκοσι νεαρές αθλήτριες βόλεϊ και ένας γυμναστής σκοτώθηκαν σε πυραυλική επίθεση σε κλειστό γυμναστήριο στην πόλη Λαμέρντ του Ιράν.

Η επίθεση προκλήθηκε από τέσσερις πυραύλους που εκτοξεύτηκαν από τις ΗΠΑ και το Ισραήλ. Αναφορές κάνουν λόγο για τουλάχιστον 100 τραυματίες από την επίθεση.

Από την πλευρά της, η Παγκόσμια Ομοσπονδία Βόλεϊ εξέδωσε ανακοίνωση με την οποία εκφράζει τη βαθιά της οδύνη για τις αναφορές περί θανάτου νεαρών αθλητριών στο Ιράν, κάνοντας λόγο για μια δραματικά επιδεινούμενη κατάσταση ασφαλείας στη Μέση Ανατολή και τις γειτονικές περιοχές.

On the morning of 28 February, “Shahid Naimi” sports hall in Lamerd County, Fars Province, was hit. According to published reports, children were playing inside the hall at the time of the strike, and the deaths of 17 people have so far been announced, including one sports coach.… pic.twitter.com/K5d1IqQedb — FactNameh | فکت‌نامه (@factnameh) February 28, 2026

«Η Παγκόσμια Ομοσπονδία Βόλεϊ δηλώνει σοκαρισμένη και ιδιαίτερα ανήσυχη από τις πληροφορίες που κάνουν λόγο για απώλειες νεαρών βολεϊμπολιστριών στο Ιράν, σε ένα περιβάλλον όπου η ασφάλεια επιδεινώνεται ραγδαία. Εκφράζουμε τα ειλικρινή μας συλλυπητήρια και τη συμπαράστασή μας προς τις οικογένειες των θυμάτων και όλους όσοι πλήττονται από αυτήν την κρίση», αναφέρεται χαρακτηριστικά.

Η Ομοσπονδία επισημαίνει επίσης ότι χιλιάδες μέλη της παγκόσμιας κοινότητας του βόλεϊ στην ευρύτερη περιοχή βρίσκονται αντιμέτωπα με ένα εξαιρετικά αβέβαιο μέλλον. Όπως τονίζεται, προτεραιότητα αποτελεί η διασφάλιση της ασφάλειας αθλητών, προπονητών, στελεχών και εθελοντών που ζουν ή δραστηριοποιούνται στις πληγείσες περιοχές και ενδέχεται να έχουν βρεθεί εν μέσω της σύγκρουσης μεταξύ ΗΠΑ, Ισραήλ και Ιράν.

Παράλληλα, η Παγκόσμια Ομοσπονδία ανακοίνωσε τη σύσταση ειδικής ομάδας, με στόχο τον συντονισμό και την άμεση παροχή ανθρωπιστικής βοήθειας, σε συνεργασία με κυβερνήσεις, διεθνείς οργανισμούς και αρμόδιους φορείς. Στην ανακοίνωση υπογραμμίζεται ότι ο οργανισμός παραμένει προσηλωμένος στις αρχές της συνεργασίας, του διαλόγου, της ειρηνικής συνύπαρξης και της αλληλεγγύης, καλώντας τη διεθνή κοινότητα να συμβάλει ενεργά στην αποκλιμάκωση της έντασης και στην αναζήτηση μιας ειρηνικής λύσης.

Ολόκληρη η ανακοίνωση της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας Βόλεϊ

«Στην Παγκόσμια Ομοσπονδία βόλεϊ είμαστε σοκαρισμένοι αλλά και εξαιρετικά ανήσυχοι μετά τις αναφορές ότι αρκετές νεαρές βολεϊμπολίστριες στο Ιράν σκοτώθηκαν σε μία κατάσταση που διαρκώς γίνεται χειρότερη σε επίπεδο ασφάλειας στην Μέση Ανατολή και τις γύρω περιοχές. Εκφράζουμε την βαθύτατη συμπάθειά μας προς τις οικογένειες που εμπλέκονται και όλους όσοι έχουν επηρεαστεί από αυτήν την κρίση.

Επιπλέον πολλές χιλιάδες από την πολύ μεγάλη οικογένεια του βόλεϊ στην περιοχή αντιμετωπίζουν ένα εξαιρετικά αβέβαιο μέλλον. Η Παγκόσμια Ομοσπονδία επικεντρώνεται στο να διασφαλίσει την ασφάλεια όλων των αθλητών βόλεϊ, των προπονητών, των επιτελείων και των εθελοντών που έχουν βάση τις περιοχές αυτές ή τις επισκέπτονται και τώρα έχουν βρεθεί ανάμεσα σε αυτήν την διαμάχη (των ΗΠΑ – Ισραήλ με το Ιράν).

Η Ομοσπονδία θα δημιουργήσει μία ειδική ομάδα για να επεκτείνει την ανθρωπιστική της βοήθεια σε πραγματικό χρόνο και σε συνεργασία με τις Κυβερνήσεις, τις αρμόδιες Οργανώσεις και όποιο άλλο όργανο σχετίζεται με αυτό το πεδίο. Η Ομοσπονδία πιστεύει σοβαρά στην σημασία της συνεργασίας, του διαλόγου, της ειρήνης και της αλληλεγγύης. Σε συνάρτηση με αυτές τις αξίες η Ομοσπονδία καλεί την διεθνή κοινότητα να βοηθήσει στο αποκλιμακωθεί αυτή η κατάσταση και να βρεθεί μία ειρηνική λύση».