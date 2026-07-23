Οι Ιρανοί Φρουροί της Επανάστασης έκαναν γνωστό τις πρώτες πρωινές ώρες της Πέμπτης (23/7) ότι «σταμάτησαν» τρία πετρελαιοφόρα δεξαμενόπλοια τα οποία προσπάθησαν να διασχίσουν τα Στενά του Ορμούζ, χωρίς να ξεκαθαρίσουν πότε ακριβώς, με δελτίο Τύπου του σώματος το οποίο αναμετέδωσαν η κρατική τηλεόραση και το επίσημο πρακτορείο ειδήσεων IRNA.

Τα τρία τάνκερ προσπαθούσαν να «περάσουν από τη ναρκοθετημένη νότια διαδρομή του στενού του Ορμούζ», ανέφερε ο ιδεολογικός στρατός του Ιράν, αλλά «αφού το ένα εξερράγη και πήρε φωτιά, τα άλλα δύο έκαναν γρήγορα αναστροφή», κατά την ανακοίνωση.

Η Τεχεράνη έκλεισε ξανά τα Στενά του Ορμούζ, θαλάσσιο πέρασμα κρίσιμης σημασίας για το διεθνές εμπόριο υδρογονανθράκων, μετά την αναζωπύρωση του πολέμου με τις ΗΠΑ. Εννοεί να προχωρήσει στην επιβολή τέλους διέλευσης για τα πλοία του εμπορικού ναυτικού. Εξάλλου, το διάστημα που είχε ανοίξει, δεν επέτρεπε να χρησιμοποιείται παρά μόνο μια διαδρομή, κατά μήκος των ιρανικών ακτών.

Τα Στενά του Ορμούζ θα παραμείνουν «εντελώς κλειστά όσο η Αμερική συνεχίζει τις σατανικές ενέργειές της στην περιοχή», τόνισαν οι Φρουροί της Επανάστασης. «Κανένα πετρελαιοφόρο δεξαμενόπλοιο δεν θα μπαίνει ούτε θα βγαίνει» και «αν οποιοδήποτε πλοίο παραπλανηθεί από την Αμερική και προσπαθήσει να περάσει χωρίς συντονισμό με την Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν, θα υφίσταται την ίδια τύχη», πρόσθεσαν.