Άλλο ένα πετρελαιοφόρο δεξαμενόπλοιο τυλίχθηκε στις φλόγες έπειτα από πρόσκρουσή του σε νάρκη στα Στενά του Ορμούζ, όπως ανακοίνωσαν οι Φρουροί της Επανάστασης του Ιράν και μετέδωσε η ιρανική κρατική τηλεόραση IRIB.

Το νέο αυτό συμβάν έρχεται σε συνέχεια προηγούμενης ανακοίνωσης των Φρουρών της Επανάστασης, σύμφωνα με την οποία δύο ακόμη δεξαμενόπλοια φλέγονταν νωρίτερα, αφότου προσέκρουσαν σε νάρκες επιχειρώντας να διασχίσουν το στρατηγικό πέρασμα ακολουθώντας «μη εξουσιοδοτημένες» διαδρομές.

Ο έλεγχος των Στενών και το πολεμικό υπόβαθρο

Η Τεχεράνη επιμένει ότι διατηρεί τον έλεγχο των Στενών του Ορμούζ, ενός κομβικού θαλάσσιου διαδρόμου από τον οποίο διερχόταν το ένα πέμπτο των παγκόσμιων εξαγωγών υδρογονανθράκων πριν από το ξέσπασμα του πολέμου στη Μέση Ανατολή στις 28 Φεβρουαρίου, με τους αμερικανοϊσραηλινούς βομβαρδισμούς κατά της Ισλαμικής Δημοκρατίας.

Από την έναρξη των εχθροπραξιών και έπειτα, οι ιρανικές δυνάμεις θέτουν συστηματικά στο στόχαστρο πλοία τα οποία επιχειρούν να διέλθουν από τα στενά χωρίς τη σχετική έγκριση των Αρχών της χώρας, την ώρα που οι Ηνωμένες Πολιτείες διατηρούν σε ισχύ ναυτικό αποκλεισμό στα λιμάνια του Ιράν.