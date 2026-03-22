Ο ιρανικός στρατός δηλώνει ότι έχει στοχεύσει την Israel Aerospace Industries (IAI), την κρατική ισραηλινή εταιρεία αμυντικών και διαστημικών τεχνολογιών.

Σε δήλωση που δόθηκε στην κυβερνητική υπηρεσία ειδήσεων του Ιράν, ο στρατός ανέφερε ότι σήμερα εκτόξευσε μη επανδρωμένα αεροσκάφη σε στόχους της IAI κοντά στον εναέριο χώρο του Διεθνούς Αεροδρομίου Μπεν Γκουριόν στο Ισραήλ, καθώς και σε αμερικανικό αεροσκάφος αναγνώρισης στη Βάση Πρίγκιπα Σουλτάν στη Σαουδική Αραβία.

Η δήλωση δεν ανέλυσε τη φύση των επιθέσεων. Το Al Jazeera δεν μπόρεσε να επαληθεύσει ανεξάρτητα τις πληροφορίες, και δεν υπήρξε άμεση δημόσια αντίδραση από το Ισραήλ ή τις ΗΠΑ.