Κλιμακώνεται η ένταση στη Μέση Ανατολή, με το Ιράν να προειδοποιεί για διεύρυνση των πιθανών στόχων του σε περίπτωση στρατιωτικής επίθεσης από τις Ηνωμένες Πολιτείες.

Σύμφωνα με το ιρανικό πρακτορείο Tasnim, το οποίο επικαλείται στρατιωτική πηγή, η Τεχεράνη εξετάζει το ενδεχόμενο να στοχοποιήσει τις πετρελαϊκές εγκαταστάσεις της Aramco, καθώς και κρίσιμες ενεργειακές υποδομές στην περιοχή.

Ειδικότερα, στο ενδεχόμενο που ο Ντόναλντ Τραμπ διατάξει πλήγματα σε εργοστάσια παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στο Ιράν, στη λίστα πιθανών στόχων φέρονται να περιλαμβάνονται ο αγωγός της Σαουδική Αραβία στο Γιανμπού, καθώς και ο αγωγός των Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα στη Φουτζάιρα.

Eάν συμβεί αυτό θα μπορούσε να επηρεάσει σοβαρά την παγκόσμια αγορά πετρελαίου και τη ναυσιπλοΐα στον Περσικό Κόλπο.