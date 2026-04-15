Το Ιράν κατηγόρησε τις Ηνωμένες Πολιτείες ότι προέβησαν σε «ανυπόστατη και παραπλανητική αναφορά» σε έκθεση του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ Αντόνιο Γκουτέρες κατά τη συνεδρίαση του Συμβουλίου Ασφαλείας της 7ης Απριλίου για τη Μέση Ανατολή, υποστηρίζοντας ότι αποδόθηκαν στην Τεχεράνη συμπεριφορές «που ούτε καταγράφονται ούτε υποστηρίζονται» από το σχετικό έγγραφο των Ηνωμένων Εθνών.

Σε επιστολή του προς τον Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ και τον Πρόεδρο του Συμβουλίου Ασφαλείας, ο Μόνιμος Αντιπρόσωπος του Ιράν στον ΟΗΕ Αμίρ Σάιντ Ιραβανί αναφέρει ότι ο εκπρόσωπος των ΗΠΑ ισχυρίστηκε πως ο Γενικός Γραμματέας είχε «επιβεβαιώσει» ότι η Ισλαμική Δημοκρατία αποκρύπτει στρατιωτικό υλικό σε νοσοκομεία, σχολεία και κατοικημένες περιοχές και χρησιμοποιεί αμάχους για προπαγανδιστικούς σκοπούς.

Όπως σημειώνει η ιρανική πλευρά, η έκθεση S/2019/373 είναι «θεματική έκθεση για την προστασία αμάχων σε ένοπλες συγκρούσεις, παγκόσμιας εμβέλειας» και «δεν περιέχει καμία αναφορά — ρητή ή έμμεση — στην Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν».

Η Τεχεράνη χαρακτηρίζει την αμερικανική τοποθέτηση «σαφή διαστρέβλωση επίσημου εγγράφου των Ηνωμένων Εθνών» και υποστηρίζει ότι η συγκεκριμένη πρακτική εγείρει «σοβαρές νομικές και θεσμικές ανησυχίες», ιδίως όταν προέρχεται από μόνιμο μέλος του Συμβουλίου Ασφαλείας. Επικαλούμενη το άρθρο 2(2) του Καταστατικού Χάρτη, υπογραμμίζει ότι τα κράτη-μέλη οφείλουν να ενεργούν «έντιμα και καλόπιστα» και να απέχουν από «παραπλάνηση, διαστρέβλωση ή κατάχρηση των διαδικασιών των Ηνωμένων Εθνών».

Στην επιστολή επισημαίνεται ακόμη ότι κάθε προσπάθεια επίκλησης του κύρους του Γενικού Γραμματέα για πολιτική τεκμηρίωση τέτοιων ισχυρισμών συνιστά «σοβαρή κατάχρηση των μηχανισμών των Ηνωμένων Εθνών», ενώ τονίζεται ότι η αξιοπιστία του Συμβουλίου Ασφαλείας και η διαδικασία υποβολής εκθέσεων του Γενικού Γραμματέα πρέπει να προστατευθούν από κάθε απόπειρα «διαστρέβλωσης ή πολιτικοποίησης».