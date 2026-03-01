Ο πρέσβης της Ισλαμικής Δημοκρατίας του Ιράν στα Ηνωμένα Έθνη, ο Αμίρ Σαΐντ Ιραβανί, κατήγγειλε τη διάπραξη «εγκλημάτων πολέμου» στα πλήγματα των ΗΠΑ και του Ιράν εναντίον της χώρας του μετά τους θανάτους αμάχων, κάνοντας λόγο κυρίως για 100 παιδιά τα οποία έχασαν τη ζωή τους όταν χτυπήθηκε σχολείο χθες Σάββατο.

«Εξαιτίας αυτής της βάρβαρης ένοπλης επίθεσης, εκατοντάδες άμαχοι σκοτώθηκαν και τραυματίστηκαν», τόνισε στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ, αναφερόμενος πάνω απ’ όλα στον θάνατο «100 και πλέον παιδιών» όταν βομβαρδίστηκε σχολείο.

«Ο αριθμός των θυμάτων μεταξύ των αμάχων συνεχίζει να αυξάνεται. Δεν πρόκειται απλώς για επίθεση, αυτό είναι έγκλημα πολέμου και έγκλημα κατά της ανθρωπότητας», επέμεινε ο Ιρανός διπλωμάτης.