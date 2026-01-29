Οι ναυτικές δυνάμεις των Φρουρών της Επανάστασης του Ιράν θα πραγματοποιήσουν γυμνάσια με πραγματικά πυρά στα στενά του Ορμούζ, την Κυριακή 1 και Δευτέρα 2 Φεβρουαρίου, μετέδωσε σήμερα, Πέμπτη 29 Ιανουαρίου, το ιρανικό δίκτυο Press TV.

Τα στενά του Ορμούζ αποτελούν νευραλγικής σημασίας θαλάσσιο δίαυλο για τη μεταφορά πετρελαίου και υγροποιημένου φυσικού αερίου παγκοσμίως.

ΕΕ: Οι Φρουροί της Επανάστασης χαρακτηρίστηκαν τρομοκρατική οργάνωση

Παράλληλα, οι Υπουργοί Εξωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης συμφώνησαν να συμπεριλάβουν τους Φρουρούς της Επανάστασης του Ιράν στον κατάλογο των τρομοκρατικών οργανώσεων, ανακοίνωσε η Επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Διπλωματίας, Κάγια Κάλας, με ανάρτησή της στην πλατφόρμα «Χ».

«Οι Υπουργοί Εξωτερικών της ΕΕ μόλις έκαναν το αποφασιστικό βήμα να χαρακτηρίσουν τους Φρουρούς της Επανάστασης τρομοκρατική οργάνωση. Όποιο καθεστώς σκοτώνει τον λαό του εργάζεται προς τον χαμό του», ανέφερε η Κάλας.