Κορυφαίος στρατιωτικός σύμβουλος του νέου ανώτατου ηγέτη του Ιράν, Μοτζταμπά Χαμενεΐ, αποκάλεσε την Τετάρτη «Σατανά» τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, ενώ υποσχέθηκε πως η Τεχεράνη θα καταστρέψει το Ισραήλ.

«Ο Τραμπ είναι ο πιο διεφθαρμένος και ο πιο ανόητος πρόεδρος (στην ιστορία) των ΗΠΑ», δήλωσε ο Γιάχια Ραχίμ Σαφαβί στην κρατική τηλεόραση του Ιράν, συμπληρώνοντας πως είναι «ο Σατανάς αυτοπροσώπως».

«Στη Μέση Ανατολή, το Ισραήλ και το Ιράν δεν μπορούν να συνυπάρξουν. Ένα εξ αυτών μπορεί μόνο να παραμείνει. Αυτό που θα παραμείνει είναι το Ιράν και αυτό που θα καταστραφεί είναι το σιωνιστικό καθεστώς», υποστήριξε ο Σαφαβί.