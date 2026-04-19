Στη σύλληψη τεσσάρων ατόμων προχώρησαν οι ιρανικές αρχές στο βορειοδυτικό τμήμα της χώρας, με κατηγορίες που σχετίζονται με την παράνομη εισαγωγή εξοπλισμού δορυφορικού ίντερνετ Starlink.

Όπως μετέδωσε το πρακτορείο Tasnim, οι δύο ξένοι υπήκοοι συνελήφθησαν στην πόλη Τζόλφα, στην επαρχία Ανατολικού Αζερμπαϊτζάν, και φέρονται να εμπλέκονται στην εισαγωγή της απαγορευμένης τεχνολογίας. Κατά τις ίδιες πληροφορίες, οι συλληφθέντες φέρονται να είναι μέλη δικτύου που κατηγορείται για συνεργασία σε επίπεδο πληροφοριών με ομάδες που συνδέονται με τις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ.

Στην ίδια υπόθεση συνελήφθησαν και δύο Ιρανοί πολίτες. Ο ένας φέρεται να επιχείρησε να μεταφέρει πληροφορίες σε «εχθρικά δορυφορικά δίκτυα», ενώ ο δεύτερος κατηγορείται για δραστηριότητες που σχετίζονται με τη συλλογή και διαβίβαση πληροφοριών.

Σημειώνεται πως το Ιράν παραμένει σε μεγάλο βαθμό αποκομμένο από το παγκόσμιο διαδίκτυο μετά την έναρξη του πολέμου με το Ισραήλ και τις Ηνωμένες Πολιτείες στις 28 Φεβρουαρίου. Στο πλαίσιο αυτό, ορισμένοι πολίτες καταφεύγουν σε τερματικούς Starlink της SpaceX, που παρέχουν πρόσβαση στο διαδίκτυο μέσω δορυφόρου, παρά το γεγονός ότι η χρήση τους απαγορεύεται και επισύρει ποινές φυλάκισης.