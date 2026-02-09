Οι ιρανικές αρχές συνέλαβαν την Κυριακή τρεις προσωπικότητες της παράταξης των μεταρρυθμιστών, μετέδωσε το πρακτορείο ειδήσεων Fars.

«Η Αζάρ Μανσουρί, ο Εμπραχίμ Ασγκαρζαντέχ και ο Μοχσέν Αμινζαντέχ συνελήφθησαν», μετέδωσε το πρακτορείο, διευκρινίζοντας ότι κατηγορούνται για «προσβολή της εθνικής ενότητας», «συντονισμό με την εχθρική προπαγάνδα» και «δημιουργία μυστικών ανατρεπτικών μηχανισμών».

Το πρακτορείο ειδήσεων Mizan Online, που συνδέεται με τη δικαστική εξουσία, μετέδωσε από την πλευρά του ότι πραγματοποιήθηκαν την Κυριακή συλλήψεις, χωρίς όμως να αναφέρει ονόματα.

Σύμφωνα με το Mizan Online, οι συλλήψεις αυτές έγιναν μετά το τέλος μιας «έρευνας για τις δραστηριότητες ορισμένων σημαντικών πολιτικών στοιχείων που υποστηρίζουν το σιωνιστικό καθεστώς (σ.σ.: το Ισραήλ) και τις Ηνωμένες Πολιτείες».

Η Αζάρ Μανσουρί, 60 ετών, είναι από το 2023 η επικεφαλής του Μετώπου των Μεταρρυθμιστών, του κύριου συνασπισμού της μεταρρυθμιστικής παράταξης. Ήταν σύμβουλος του μεταρρυθμιστή πρώην προέδρου Μοχαμάντ Χαταμί.

Όταν είχαν αρχίσει οι διαδηλώσεις στο Ιράν, το Δεκέμβριο, αρχικά εναντίον της φτώχειας, είχε υποστηρίξει τους διαδηλωτές.

«Όταν όλες οι οδοί για να ακουστείς είναι κλειστές, η αμφισβήτηση κατεβαίνει στο δρόμο», «η καταστολή είναι ο χειρότερος τρόπος για να αντιμετωπίσεις τους διαδηλωτές», είχε γράψει στο λογαριασμό της στο Instagram αναφερόμενη στους χιλιάδες νεκρούς μεταξύ των διαδηλωτών.

«Λέμε στις οικογένειες που πενθούν: δεν είστε μόνες», είχε προσθέσει εκτιμώντας ότι δεν υπάρχει «καμιά δικαιολογία» γι’ αυτή τη «μεγάλη καταστροφή».

Η Αζάρ Μανσουρί είχε συλληφθεί και μετά τις διαδηλώσεις που είχαν ακολουθήσει τις προεδρικές εκλγοές του 2009.

Είχε καταδικασθεί τότε σε φυλάκιση τριών ετών «για διατάραξη της δημόσιας τάξης με τη συμμετοχή σε συγκεντρώσεις, για προπαγάνδα εναντίον του κράτους, για διάδοση ψευδών και για συνάθροιση (…) με σκοπό να πληγεί η εθνική ασφάλεια».

Ο Εμπραχίμ Ασγκαρζαντέχ είναι πρώην βουλευτής και ο Μοχσέν Αμινζαντέχ είναι πρώην αξιωματούχος του υπουργείου Εξωτερικών.

Πηγές: ΑΜΠΕ, AFP