«Μια πιθανή ειρηνευτική συμφωνία μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ιράν εξαρτάται από τη συγκατάθεση της κυβέρνησης Τραμπ για την αποδέσμευση παγωμένων ιρανικών περιουσιακών στοιχείων ύψους 24 δισεκατομμυρίων δολαρίων», δήλωσε ανώτατος Ιρανός αξιωματούχος στο CNN την Παρασκευή, προειδοποιώντας ότι οι ΗΠΑ θα «εισέλθουν σε έναν σκοτεινό διάδρομο» σε περίπτωση που επαναλάβουν τις εχθροπραξίες.

«Οι διαπραγματεύσεις βρίσκονται σε αδιέξοδο και ο Πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ πρέπει να σπάσει αυτό το αδιέξοδο», δήλωσε ο Μοχσέν Ρεζαΐ, στρατιωτικός σύμβουλος του Ανώτατου Ηγέτη Αγιατολάχ Μοτζταμπά Χαμενεΐ. «Η μπάλα βρίσκεται στο γήπεδο του Τραμπ», πρόσθεσε.

Όπως αναφέρει ο ιστότοπος, το Ιράν φέρεται να έχει ζητήσει την αποδέσμευση παγωμένων κεφαλαίων ύψους 12 δισεκατομμυρίων δολαρίων αμέσως μόλις υπογραφεί μια ενδιάμεση συμφωνία με τις ΗΠΑ, και ακόμη 12 δισεκατομμυρίων δολαρίων σε μεταγενέστερο στάδιο.

Αμερικανοί αξιωματούχοι εκφράζουν ανησυχίες ότι οποιαδήποτε αποδέσμευση κεφαλαίων σε αυτό το στάδιο θα μπορούσε να αφαιρέσει ένα βασικό μοχλό πίεσης έναντι του καθεστώτος. Ο Τραμπ έχει απαιτήσει οποιαδήποτε συμφωνία να εμφανίζεται πολύ ισχυρότερη από την πυρηνική συμφωνία που επιτεύχθηκε το 2015, και να αποφευχθεί οτιδήποτε θα μπορούσε να ερμηνευθεί ως παράδοση «παλετών με μετρητά» — μια φράση που έχει χρησιμοποιήσει για να επικρίνει την απόφαση του τότε Προέδρου Μπαράκ Ομπάμα να δώσει οικονομική αποζημίωση στην Τεχεράνη.

Κατά τη διάρκεια της συνέντευξης ο Ρεζαΐ έριξε φως στον τρόπο σκέψης εντός των κύκλων στρατηγικής λήψης αποφάσεων του Ιράν σχετικά με το μεταπολεμικό όραμα της χώρας, τη μοίρα των Στενών του Ορμούζ και το πώς μπορεί να ενεργήσει το Ιράν εάν δεχθεί ξανά επίθεση.

Οι δηλώσεις του έχουν ιδιαίτερη βαρύτητα, καθώς παραμένει στενά συνδεδεμένος με το κατεστημένο ασφαλείας του Ιράν και θεωρείται ευρέως ότι βρίσκεται κοντά στον σημερινό ανώτατο ηγέτη, ο οποίος δεν έχει εμφανιστεί δημόσια από τότε που τραυματίστηκε από μια ισραηλινή επίθεση που σκότωσε τον πατέρα του την πρώτη ημέρα του πολέμου.