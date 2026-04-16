Στρατιωτικός σύμβουλος του ανώτατου ηγέτη του Ιράν Μοτζταμπά Χαμενεΐ απείλησε χθες Τετάρτη ότι οι ένοπλες δυνάμεις της Ισλαμικής Δημοκρατίας θα «βυθίσουν» πολεμικά πλοία των ΗΠΑ αν αποπειραθούν να «αστυνομεύσουν» τα Στενά του Ορμούζ.

«Ο κ. Τραμπ θέλει να αστυνομεύσει τα Στενά του Ορμούζ. Είναι στ’ αλήθεια δική σας δουλειά αυτό; Είναι δουλειά ενός ισχυρού στρατού, όπως αυτός των ΗΠΑ;», είπε στην ιρανική τηλεόραση ο Μοχσέν Ρεζαεΐ, πρώην επικεφαλής των Φρουρών της Επανάστασης, του ιδεολογικού στρατού της Ισλαμικής Δημοκρατίας, που ονομάστηκε σύμβουλος του ανώτατου ηγέτη τον Μάρτιο.

«Τα πλοία σας θα βυθιστούν από τους πυραύλους μας», οι στρατιωτικοί των ΗΠΑ είναι αντιμέτωποι με «κίνδυνο», συνέχισε. «Μπορεί να χτυπηθούν από τους πυραύλους μας, θα μπορούσαμε να τους καταστρέψουμε», επέμεινε ο αξιωματούχος, που εκφράστηκε φορώντας στρατιωτική περιβολή.

Θεωρούμενος ως γεράκι ακόμη και στις τάξεις των Φρουρών της Επανάστασης, ο Μοχσέν Ρεζαεΐ έκρινε εξάλλου πως θα ήταν «καλό» αν οι ΗΠΑ προχωρούσαν σε χερσαία εισβολή στην Ισλαμική Δημοκρατία. «Θα παίρναμε χιλιάδες αιχμαλώτους, μετά θα απαιτούσαμε ένα εκατομμύριο δολάρια για τον καθένα», εξήγησε.

«Δεν είμαι επ’ ουδενί υπέρ της παράτασης της κατάπαυσης του πυρός», συμπλήρωσε, τονίζοντας πάντως ότι αυτή δεν είναι παρά η «προσωπική» του άποψη.

Ο Μοχσέν Ρεζαεΐ, γνωστή προσωπικότητα στο Ιράν, διετέλεσε επικεφαλής των Φρουρών της Επανάστασης από το 1981 έως το 1997.

Κατ’ αρχήν συμφωνία ΗΠΑ-Ιράν για νέα συνάντηση

Οι ΗΠΑ και το Ιράν έχουν έρθει σε κατ’ αρχήν συμφωνία ώστε να συναντηθούν, αλλά δεν έχουν αποφασίσει ακόμη για την ημερομηνία και τον τόπο της συνάντησης, σύμφωνα με ρεπορτάζ της Wall Street Journal.

Παράλληλα, ανώτερη ιρανική πηγή ασφαλείας αναφέρει στο λιβανέζικο μέσο Al Mayadeen – το οποίο είναι φιλικό προς τη Χεζμπολάχ – τα εξής: «Ύστερα από παρακολούθηση και πίεση από το Ιράν, θα εγκριθεί εκεχειρία στον Λίβανο από απόψε. Η διάρκεια της εκεχειρίας θα είναι μία εβδομάδα και θα παραταθεί μέχρι το τέλος της περιόδου εκεχειρίας μεταξύ του Ιράν και των Ηνωμένων Πολιτειών».

«Ωστόσο, έχουμε να κάνουμε με τις Ηνωμένες Πολιτείες ως υποστηρικτή της κατοχής και ως το μέρος που είναι υπεύθυνο για τον περιορισμό του Νετανιάχου. Είναι πιθανό ο Νετανιάχου, ως παράγοντας αναστάτωσης, να κινηθεί ξανά για να υπονομεύσει αυτή τη συμφωνία», συνέχισε η πηγή.

Αξίζει να αναφέρουμε πως ισραηλινές πηγές έχουν διαψεύσει το σενάριο να υπάρξει εκεχειρία με τον Λίβανο.

ΗΠΑ: «Ενδέχεται να πραγματοποιηθούν νέες συνομιλίες στο Πακιστάν»

Οι πληροφορίες ότι ο Λευκός Οίκος ζήτησε την εφαρμογή μιας εκεχειρίας στον πόλεμο με το Ιράν είναι εσφαλμένες, δήλωσε σήμερα σε δημοσιογράφους η εκπρόσωπος Τύπου της αμερικανικής προεδρίας Καρολάιν Λέβιτ.

⁠Όπως η ίδια επισήμανε, οι συζητήσεις για έναν δεύτερο γύρο συνομιλιών με τους Ιρανούς ήταν παραγωγικές και ότι αυτές οι διαπραγματεύσεις πιθανόν θα διεξαχθούν πάλι στο Πακιστάν.

