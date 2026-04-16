Στρατιωτικός σύμβουλος του ανώτατου ηγέτη του Ιράν Μοτζταμπά Χαμενεΐ απείλησε χθες Τετάρτη ότι οι ένοπλες δυνάμεις της Ισλαμικής Δημοκρατίας θα «βυθίσουν» πολεμικά πλοία των ΗΠΑ αν αποπειραθούν να «αστυνομεύσουν» τα Στενά του Ορμούζ.
«Ο κ. Τραμπ θέλει να αστυνομεύσει τα Στενά του Ορμούζ. Είναι στ’ αλήθεια δική σας δουλειά αυτό; Είναι δουλειά ενός ισχυρού στρατού, όπως αυτός των ΗΠΑ;», είπε στην ιρανική τηλεόραση ο Μοχσέν Ρεζαεΐ, πρώην επικεφαλής των Φρουρών της Επανάστασης, του ιδεολογικού στρατού της Ισλαμικής Δημοκρατίας, που ονομάστηκε σύμβουλος του ανώτατου ηγέτη τον Μάρτιο.
«Τα πλοία σας θα βυθιστούν από τους πυραύλους μας», οι στρατιωτικοί των ΗΠΑ είναι αντιμέτωποι με «κίνδυνο», συνέχισε. «Μπορεί να χτυπηθούν από τους πυραύλους μας, θα μπορούσαμε να τους καταστρέψουμε», επέμεινε ο αξιωματούχος, που εκφράστηκε φορώντας στρατιωτική περιβολή.
Θεωρούμενος ως γεράκι ακόμη και στις τάξεις των Φρουρών της Επανάστασης, ο Μοχσέν Ρεζαεΐ έκρινε εξάλλου πως θα ήταν «καλό» αν οι ΗΠΑ προχωρούσαν σε χερσαία εισβολή στην Ισλαμική Δημοκρατία. «Θα παίρναμε χιλιάδες αιχμαλώτους, μετά θα απαιτούσαμε ένα εκατομμύριο δολάρια για τον καθένα», εξήγησε.
«Δεν είμαι επ’ ουδενί υπέρ της παράτασης της κατάπαυσης του πυρός», συμπλήρωσε, τονίζοντας πάντως ότι αυτή δεν είναι παρά η «προσωπική» του άποψη.
Ο Μοχσέν Ρεζαεΐ, γνωστή προσωπικότητα στο Ιράν, διετέλεσε επικεφαλής των Φρουρών της Επανάστασης από το 1981 έως το 1997.
Κατ’ αρχήν συμφωνία ΗΠΑ-Ιράν για νέα συνάντηση
Οι ΗΠΑ και το Ιράν έχουν έρθει σε κατ’ αρχήν συμφωνία ώστε να συναντηθούν, αλλά δεν έχουν αποφασίσει ακόμη για την ημερομηνία και τον τόπο της συνάντησης, σύμφωνα με ρεπορτάζ της Wall Street Journal.
Παράλληλα, ανώτερη ιρανική πηγή ασφαλείας αναφέρει στο λιβανέζικο μέσο Al Mayadeen – το οποίο είναι φιλικό προς τη Χεζμπολάχ – τα εξής: «Ύστερα από παρακολούθηση και πίεση από το Ιράν, θα εγκριθεί εκεχειρία στον Λίβανο από απόψε. Η διάρκεια της εκεχειρίας θα είναι μία εβδομάδα και θα παραταθεί μέχρι το τέλος της περιόδου εκεχειρίας μεταξύ του Ιράν και των Ηνωμένων Πολιτειών».
«Ωστόσο, έχουμε να κάνουμε με τις Ηνωμένες Πολιτείες ως υποστηρικτή της κατοχής και ως το μέρος που είναι υπεύθυνο για τον περιορισμό του Νετανιάχου. Είναι πιθανό ο Νετανιάχου, ως παράγοντας αναστάτωσης, να κινηθεί ξανά για να υπονομεύσει αυτή τη συμφωνία», συνέχισε η πηγή.
Αξίζει να αναφέρουμε πως ισραηλινές πηγές έχουν διαψεύσει το σενάριο να υπάρξει εκεχειρία με τον Λίβανο.
ΗΠΑ: «Ενδέχεται να πραγματοποιηθούν νέες συνομιλίες στο Πακιστάν»
Οι πληροφορίες ότι ο Λευκός Οίκος ζήτησε την εφαρμογή μιας εκεχειρίας στον πόλεμο με το Ιράν είναι εσφαλμένες, δήλωσε σήμερα σε δημοσιογράφους η εκπρόσωπος Τύπου της αμερικανικής προεδρίας Καρολάιν Λέβιτ.
Όπως η ίδια επισήμανε, οι συζητήσεις για έναν δεύτερο γύρο συνομιλιών με τους Ιρανούς ήταν παραγωγικές και ότι αυτές οι διαπραγματεύσεις πιθανόν θα διεξαχθούν πάλι στο Πακιστάν.
ΗΠΑ: Δέκατο ιρανικό πλοίο αναγκάστηκε σε υποχώρηση λόγω ναυτικού αποκλεισμού
Οι αμερικανικές δυνάμεις ανακοίνωσαν ότι ανάγκασαν ένα ακόμη ιρανικό πλοίο να επιστρέψει στη χώρα του, στο πλαίσιο του συνεχιζόμενου ναυτικού αποκλεισμού, ο οποίος εισέρχεται πλέον στην τρίτη ημέρα.Ήταν το δέκατο τέτοιο πλοίο που αναγκάστηκε να υποχωρήσει από τις αμερικανικές δυνάμεις από την έναρξη του αποκλεισμού.
«Χθες, ένα φορτηγό πλοίο με ιρανική σημαία επιχείρησε να παρακάμψει τον αμερικανικό αποκλεισμό αφού αναχώρησε από το Μπαντάρ Αμπάς, εξήλθε από τα Στενά του Ορμούζ και κινήθηκε κατά μήκος της ιρανικής ακτογραμμής. Το αντιτορπιλικό κατευθυνόμενων πυραύλων USS Spruance (DDG 111) ανακατεύθυνε επιτυχώς το πλοίο, το οποίο κατευθύνεται πίσω στο Ιράν», ανέφερε η Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ σε ανακοίνωση που δημοσιεύθηκε στην πλατφόρμα X.
«Δέκα πλοία έχουν πλέον αναγκαστεί να επιστρέψουν και ΚΑΝΕΝΑ πλοίο δεν έχει διασπάσει τον αποκλεισμό από την έναρξη του αμερικανικού αποκλεισμού τη Δευτέρα».
Πέντε νεκροί, μεταξύ τους δύο παιδιά, σε ισραηλινή αεροπορική επίθεση στον νότιο Λίβανο
Πέντε άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους, συμπεριλαμβανομένων δύο παιδιών, σε ισραηλινή αεροπορική επιδρομή στην πόλη Ανσαρίγιε στην Σιδώνα του νότιου Λιβάνου.
Η αεροπορική επιδρομή άφησε επίσης 5 τραυματίες.
Γκαλιμπάφ: Καθοριστικός ο ρόλος της Χεζμπολάχ στην εκεχειρία στον Λίβανο
Ο πρόεδρος της ιρανικής Βουλής, Μοχάμαντ Μπαγκέρ Γκαλιμπάφ ανέφερε στην πλατφόρμα X ότι «Η ολοκλήρωση και η εδραίωση μιας συνολικής εκεχειρίας στον Λίβανο θα είναι αποτέλεσμα της σταθερότητας και του αγώνα της αξιότιμης Χεζμπολάχ και των ηρωικών της πράξεων, καθώς και της ενότητας του Άξονα της Αντίστασης».
«Η Αντίσταση και το Ιράν αποτελούν μία και την αυτή οντότητα, είτε σε πόλεμο είτε σε εκεχειρία», πρόσθεσε.
Ο Γκαλιμπάφ κάλεσε επίσης τις Ηνωμένες Πολιτείες να δεσμευτούν στη συμφωνία, λέγοντας ότι «Η Αμερική πρέπει να υπαναχωρήσει από το λάθος του “πρώτα το Ισραήλ”».
Πέντε νεκροί από ισραηλινές αεροπορικές επιδρομές στην Τύρο και την Τζιμπάα
Το Πρακτορείο Ειδήσεων (NNA) αναφέρει ότι οι ισραηλινές αεροπορικές επιδρομές στο νότιο Λίβανο έχουν σκοτώσει πέντε ανθρώπους, συμπεριλαμβανομένου ενός νεαρού Παλαιστινίου στην πόλη Τύρο και τεσσάρων ατόμων στην πόλη Τζιμπάα. Σύμφωνα με τοπικά δημοσιεύματα, μια ισραηλινή επιδρομή στόχευσε μια μοτοσικλέτα στην Τύρο, σκοτώνοντας έναν Παλαιστίνιο υπήκοο.
Σε ένα ξεχωριστό περιστατικό στην περιοχή Ναμπατιέχ, μια αεροπορική επίθεση στην πόλη Τζιμπάα σκότωσε τέσσερις ανθρώπους, συμπεριλαμβανομένων δύο γυναικών.