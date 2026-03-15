Οι αρχές στο Ιράν έχουν συλλάβει περίπου 500 άτομα που κατηγορούνται ότι παρείχαν πληροφορίες σε εχθρικές χώρες, ανακοίνωσε ο αρχηγός της αστυνομίας της χώρας.

Σύμφωνα με το AlJazeera, ο αρχηγός της αστυνομίας, Ahmadreza Radan, δήλωσε ότι περίπου οι μισές από τις υποθέσεις αφορούν σοβαρά περιστατικά. Όπως ανέφερε, μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται άτομα που παρείχαν πληροφορίες για τον εντοπισμό στόχων, καθώς και άτομα που κατέγραψαν βίντεο από σημεία όπου σημειώθηκαν πλήγματα και τα απέστειλαν.

Οι δηλώσεις του μεταδόθηκαν από το πρακτορείο ειδήσεων Reuters, χωρίς να δοθούν περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με το πότε πραγματοποιήθηκαν οι συλλήψεις.

Νωρίτερα, ιρανικά μέσα ενημέρωσης είχαν κάνει λόγο για δεκάδες συλλήψεις σε διάφορες περιοχές της χώρας την Κυριακή.

Στα βορειοδυτικά της χώρας, το ημιεπίσημο πρακτορείο ειδήσεων Tasnim News Agency ανέφερε ότι 20 άτομα συνελήφθησαν μετά από κατηγορίες της εισαγγελίας της επαρχίας ότι έστελναν πληροφορίες σχετικά με τις τοποθεσίες στρατιωτικών και ασφαλείας εγκαταστάσεων του Ιράν στο Iσραήλ.

Στο βορειοανατολικό Ιράν, μια περιοχή που μέχρι στιγμής έχει επηρεαστεί λιγότερο από τις αεροπορικές επιδρομές, το ίδιο πρακτορείο ανέφερε τη σύλληψη ακόμη 10 ατόμων. Ορισμένοι από αυτούς κατηγορούνται ότι συγκέντρωναν πληροφορίες για ευαίσθητες εγκαταστάσεις και κρίσιμες οικονομικές υποδομές.