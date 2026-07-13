Το Ιράν «καταδίκασε σθεναρά» τη νύχτα της Κυριακής προς Δευτέρα τα συνεχιζόμενα αμερικανικά πλήγματα στην επικράτειά του, προσάπτοντας στην Ουάσινγκτον ότι «εκμηδένισε όλες τις προσπάθειες των τελευταίων μηνών» με στόχο την αποκατάσταση της ειρήνης στη Μέση Ανατολή.

Η Τεχεράνη κατηγόρησε ακόμη τις ΗΠΑ ότι «παραβίασαν απροκάλυπτα σχεδόν όλους τους όρους» του μνημονίου κατανόησης του Ισλαμαμπάντ και προκάλεσαν την «επιστροφή της ανασφάλειας» στα Στενά του Ορμούζ, με ανακοίνωση του υπουργείου Εξωτερικών.