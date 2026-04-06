«Τα Στενά του Ορμούζ δεν θα επιστρέψουν ποτέ στην προηγούμενη κατάστασή τους, ειδικά για τις ΗΠΑ και το Ισραήλ», ανέφερε σε ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, το Ναυτικό των Φρουρών της Επανάστασης του Ιράν. Πρόσθεσε ότι βρίσκεται στα τελικά στάδια των επιχειρησιακών προετοιμασιών για αυτό που Ιρανοί αξιωματούχοι έχουν χαρακτηρίσει ως «νέα τάξη» για τον Κόλπο.

Η δήλωση έγινε λίγες ημέρες αφότου το κοινοβούλιο του Ιράν ενέκρινε σε επιτροπή σχέδιο νόμου που θα επιβάλλει τέλη διέλευσης στα πλοία που διέρχονται από την κεντρική πλωτή οδό.

Σύμφωνα με δημοσιεύματα των ιρανικών μέσων ενημέρωσης, η πρόταση περιλαμβάνει τέλη διέλευσης που θα καταβάλλονται στο εθνικό νόμισμα του Ιράν, απαγόρευση διέλευσης για τις ΗΠΑ και το Ισραήλ και περιορισμούς σε χώρες που συμμετέχουν σε μονομερείς κυρώσεις κατά του Ιράν.