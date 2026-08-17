Σε τροχιά επικίνδυνης κλιμάκωσης εισέρχεται η κρίση στη Μέση Ανατολή, καθώς το Ιράν προειδοποιεί για άμεση στρατιωτική δράση στα Στενά του Ορμούζ και την ευρύτερη περιοχή. Υψηλόβαθμο στέλεχος της ιρανικής κυβέρνησης αποκάλυψε στο πρακτορείο Reuters ότι, εφόσον οι ΗΠΑ δεν εφαρμόσουν πλήρως την ενδιάμεση συμφωνία μέσα στις επόμενες εβδομάδες, η Τεχεράνη θα περάσει στην αντεπίθεση.

Σύμφωνα με τον αξιωματούχο, αν εξαντληθεί το χρονικό περιθώριο χωρίς διπλωματική πρόοδο, η Ισλαμική Δημοκρατία θα προχωρήσει σε μια «στοχευμένη και έγκαιρη» στρατιωτική επιχειρησιακή απάντηση. Στόχος της ενέργειας αυτής θα είναι η ανατροπή του ναυτικού αποκλεισμού που έχουν επιβάλει οι αμερικανικές δυνάμεις. Παράλληλα, υπογραμμίστηκε ότι οι μεσολαβητές έχουν ήδη ενημερωθεί για τις αυστηρές προθεσμίες που θέτει η Τεχεράνη, προκειμένου να μεταφέρουν το μήνυμα στην Ουάσιγκτον και τα γειτονικά κράτη.

Σε πλήρη ακινησία οι διπλωματικοί δίαυλοι

Οι προσπάθειες επαναφοράς των δύο πλευρών στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων, με βάση το πλαίσιο που είχε συμφωνηθεί τον περασμένο Ιούνιο, έχουν περιέλθει σε πλήρες αδιέξοδο.

Το ιρανικό Υπουργείο Εξωτερικών διαμηνύει πως η ναυσιπλοΐα στο Στενό του Ορμούζ δεν πρόκειται να αποκατασταθεί αν δεν προηγηθεί η επιστροφή των ΗΠΑ στη συμφωνία. Από την πλευρά της, η αμερικανική ηγεσία προειδοποιεί το Ιράν με πρωτοφανή οικονομική απομόνωση.

Όπως εξήγησε ο Ιρανός αξιωματούχος, η Τεχεράνη μετατοπίζει το δόγμα της από αμυντικό σε επιθετικό, καθώς θεωρεί ότι η διπλωματία με τις ΗΠΑ δεν αποδίδει πλέον καρπούς.

«Έχει αποδειχθεί ότι η αμερικανική πλευρά δεν αντιμετωπίζει σοβαρά το ενδεχόμενο μιας εκεχειρίας. Επομένως, η εξάρτηση από τρίτους μεσολαβητές ή η άσκηση παθητικής πίεσης δεν αποτελεί ρεαλιστική στρατηγική», κατέληξε, καλώντας τις εγχώριες δυνάμεις να προετοιμαστούν για δύσκολες αποφάσεις και αυξημένη ένταση.