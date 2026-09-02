Η ιρανική Ερυθρά Ημισέληνος ανακοίνωσε χθες Τρίτη ότι τέσσερις άνθρωποι, ανάμεσά τους μικρό παιδί, έχασαν τη ζωή τους και άλλοι 50 και πλέον τραυματίστηκαν εξαιτίας αμερικανικής επίθεσης ενώ παραβρίσκονταν σε γάμο, στο νότιο τμήμα της χώρας.

«Κατόπιν αμερικανικής επίθεσης με πύραυλο, συντρίμμια έπληξαν σπίτι στην πόλη Κουχεστάκ, στην περιοχή Σιρίκ (της επαρχίας Ορμουζγκάν), όπου βρισκόταν σε εξέλιξη γαμήλια τελετή», ανέφερε η Ερυθρά Ημισέληνος μέσω X.

WATCH: 🇮🇷🇺🇸 Another footage of American attack against a wedding ceremony in Sirik, southern Iran. The death toll from the attack so far is 5, with more than 70 injured. pic.twitter.com/J2NESuwkLR — The Observer Lens (@TheObserverLens) September 1, 2026

«Πάνω από 50 άνθρωποι τραυματίστηκαν και τέσσερις άνθρωποι, ανάμεσά τους μικρό παιδί, σκοτώθηκαν», πρόσθεσε.

Βίντεο που μεταφορτώθηκε σε ιστότοπους κοινωνικής δικτύωσης από τις ιρανικές αρχές εικονίζει εκτεταμένες ζημιές και συντρίμμια σε χώρο όπου φέρεται να έγινε αμερικανικό πλήγμα στη Σιρίκ.

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🔴 افزایش شمار مجروحان حملهٔ آمریکا به مراسم عروسی کوهستک به ۵۰ نفر معاون امنیتی استانداری هرمزگان: در پی این حمله تاکنون ۲ نفر به شهادت رسیده و ۵۰ نفر نیز مصدوم شده‌اند. با توجه به وضعیت برخی مصدومان، احتمال افزایش شمار شهدا وجود دارد. https://t.co/ITB83kZRA2 pic.twitter.com/oCT93rDzaZ — خبرگزاری فارس (@FarsNews_Agency) September 1, 2026

Ιρανός αξιωματούχος είχε δημοσιοποιήσει νωρίτερα απολογισμό που έκανε λόγο για δύο νεκρούς και πολλούς τραυματίες.

🔴 U.S. airstrike on Iranian wedding venue kills 4, injures 35 A U.S. airstrike struck a wedding venue in Bandar Kuhestak, Sirik County, southern Iran. Iranian state media reported four confirmed deaths, including one child and one woman, and 35 people with serious injuries.

The… pic.twitter.com/5b6hWAjp0Y — NewsTongue (@NewsTongueX) September 1, 2026

«Σπίτι έγινε στόχος ενώ κόσμος γιόρταζε έναν γάμο», είπε ο Αχμάντ Ναφισί, αντικυβερνήτης της επαρχίας Ορμουζγκάν, στην κρατική τηλεόραση.

Trump and Hegseth are war criminals.

US bombs wedding in Sirik,

hospitals overflow with women and children. pic.twitter.com/pQ8Z4YtPvr — Iran Policy Bureau (@IranPolicyB) September 1, 2026

Η περιοχή Σιρίκ, στο νότιο τμήμα του Ιράν, βρίσκεται κοντά στα στρατηγικής σημασίας Στενά του Ορμούζ.

Οι ένοπλες δυνάμεις των ΗΠΑ ανακοίνωσαν ότι εξαπέλυσαν πλήγματα εναντίον θέσεων των Φρουρών της Επανάστασης σε αντίποινα για «πρόσφατες επιθέσεις» τους εναντίον «της εμπορικής ναυσιπλοΐας» στο στενό και εναντίον «αμερικανικών δυνάμεων ανεπτυγμένων στην περιοχή».

Δεν διευκρινίστηκε η φύση των στόχων που χτυπήθηκαν στη Σιρίκ.

Χθες ιρανικά ΜΜΕ έκαναν λόγο για εκρήξεις σε διάφορες πόλεις κατά μήκος των Στενών του Ορμούζ και πιο ανατολικά, καθώς και σε αεροδρόμιο στην επαρχία Κερμάν, επίσης στο νότιο τμήμα της χώρας.

Ο πόλεμος των ΗΠΑ εναντίον του Ιράν ξέσπασε την 28η Φεβρουαρίου, όταν διεξήχθησαν καταιγιστικοί αμερικανοϊσραηλινοί βομβαρδισμοί σκοτώνοντας τον ανώτατο ηγέτη της Ισλαμικής Δημοκρατίας Αλί Χαμενεΐ και πολλούς ακόμη πολιτικούς και στρατιωτικούς αξιωματούχους. Η Τεχεράνη τους ανταπέδωσε πλήττοντας συμμάχους της Ουάσινγκτον σε όλη τη Μέση Ανατολή.