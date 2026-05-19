Ο Μοχσέν Ρεζαΐ, μέλος του Συμβουλίου Σκοπιμότητας της Τεχεράνης και πρώην διοικητής των Φρουρών της Επανάστασης (IRGC) δημοσίευσε μήνυμα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, με το οποίο φαίνεται να χλευάζει τον Ντόναλντ Τραμπ για το γεγονός ότι έθεσε «προθεσμία για στρατιωτική επίθεση» και στη συνέχεια την ακύρωσε ο ίδιος.

«Με αυτή τη μάταιη ελπίδα να αναγκάσει τον ιρανικό λαό και τους αξιωματούχους να παραδοθούν!», έγραψε ο Ρεζαΐ στο X.

«Η σιδηρά γροθιά των ισχυρών ενόπλων δυνάμεων και του μεγάλου ιρανικού έθνους θα τους αναγκάσει να υποχωρήσουν και να παραδοθούν», προσέθεσε.