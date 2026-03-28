Βανς: «Οι ΗΠΑ θα αποχωρήσουν από το Ιράν σύντομα»

Κλιμακώνεται ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή, με το μέτωπο να διευρύνεται όλο και περισσότερο ύστερα από την επίθεση των Χούθι στο Ισραήλ, το πρωί του Σαββάτου, 28 Μαρτίου.

Την ίδια ώρα, όμως, οι ΗΠΑ εμφανίζονται… αισιόδοξες. Ο Αντιπρόεδρος των ΗΠΑ, Τζέι Ντι Βανς, δήλωσε ότι, οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν επιτύχει την πλειονότητα των στρατιωτικών στόχων τους και πως ο Τραμπ σχεδιάζει να συνεχίσει τον πόλεμο «για λίγο ακόμα» προκειμένου να διασφαλίσει ότι η κυβέρνηση του Ιράν θα αποδυναμωθεί αισθητά.

«Ο πρόεδρος πρόκειται να συνεχίσει την προσπάθεια για λίγο ακόμα, ώστε να διασφαλίσει ότι μόλις φύγουμε, δεν θα χρειαστεί να το ξανακάνουμε αυτό για πάρα πολύ καιρό», δήλωσε ο Βανς. «Πρέπει να τους εξουδετερώσουμε (την ιρανική κυβέρνηση) για πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα, και αυτός είναι ο σκοπός».

Ο Βανς παραδέχτηκε ότι οι τιμές της βενζίνης έχουν αυξηθεί ως αποτέλεσμα της σύγκρουσης, αλλά δήλωσε ότι θα μειωθούν σύντομα. «Πρόκειται για μια πολύ προσωρινή αντίδραση σε αυτό που τελικά θα είναι μια βραχυπρόθεσμη σύγκρουση».

«Νομίζω ότι ο πρόεδρος είναι πολύ σαφής σε αυτό: Δεν ενδιαφερόμαστε να βρισκόμαστε στο Ιράν σε ένα ή δύο χρόνια από τώρα», είπε ο Αντιπρόεδρος. «Τακτοποιούμε τις εκκρεμότητες, θα φύγουμε από εκεί σύντομα και οι τιμές της βενζίνης θα υποχωρήσουν ξανά».

Πεζεσκιάν: «Θα απαντήσουμε σκληρά αν χτυπήσετε τις υποδομές μας»

Από τη μεριά της Τεχεράνης, ο Ιρανός πρόεδρος, Μασούντ Πεζεσκιάν, δήλωσε ότι η χώρα του θα απαντήσει «με σθένος» εάν στοχοθετηθούν οι υποδομές ή τα οικονομικά της κέντρα.

Παράλληλα, επανέλαβε το μήνυμα που έχουν μεταφέρει πολλοί Ιρανοί πολιτικοί και στρατιωτικοί αξιωματούχοι, απευθυνόμενος στις χώρες της περιοχής: «Αν θέλετε ανάπτυξη και ασφάλεια, μην αφήνετε τους εχθρούς μας να διεξάγουν τον πόλεμο από τα εδάφη σας».

Το Ιράν επιμένει ότι πλήττει μόνο αμερικανικά συμφέροντα στην περιοχή, ωστόσο αξιωματούχοι χωρών του Κόλπου έχουν επανειλημμένα αμφισβητήσει τον ισχυρισμό, υποστηρίζοντας ότι έχουν πλήξει και πολιτικές υποδομές, όπως ξενοδοχεία, αεροδρόμια και κατοικίες.

We have said many times that Iran doesn’t carry out preemptive attacks, but we will retaliate strongly if our infrastructure or economic centers are targeted.

To the countries of the region:

If you want development and security, don’t let our enemies run the war from your lands. — Masoud Pezeshkian (@drpezeshkian) March 28, 2026

Βίντεο με το «Iron Dome» να αναχαιτίζει πυραύλους της Χεζμπολάχ:

Δείτε live εικόνα από τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή:

