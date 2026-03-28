Κλιμακώνεται ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή, με το μέτωπο να διευρύνεται όλο και περισσότερο ύστερα από την επίθεση των Χούθι στο Ισραήλ, το πρωί του Σαββάτου, 28 Μαρτίου.
Πεζεσκιάν: «Θα απαντήσουμε σκληρά αν χτυπήσετε τις υποδομές μας»
Από τη μεριά της Τεχεράνης, ο Ιρανός πρόεδρος, Μασούντ Πεζεσκιάν, δήλωσε ότι η χώρα του θα απαντήσει «με σθένος» εάν στοχοθετηθούν οι υποδομές ή τα οικονομικά της κέντρα.
Παράλληλα, επανέλαβε το μήνυμα που έχουν μεταφέρει πολλοί Ιρανοί πολιτικοί και στρατιωτικοί αξιωματούχοι, απευθυνόμενος στις χώρες της περιοχής: «Αν θέλετε ανάπτυξη και ασφάλεια, μην αφήνετε τους εχθρούς μας να διεξάγουν τον πόλεμο από τα εδάφη σας».
Το Ιράν επιμένει ότι πλήττει μόνο αμερικανικά συμφέροντα στην περιοχή, ωστόσο αξιωματούχοι χωρών του Κόλπου έχουν επανειλημμένα αμφισβητήσει τον ισχυρισμό, υποστηρίζοντας ότι έχουν πλήξει και πολιτικές υποδομές, όπως ξενοδοχεία, αεροδρόμια και κατοικίες.
We have said many times that Iran doesn’t carry out preemptive attacks, but we will retaliate strongly if our infrastructure or economic centers are targeted.
To the countries of the region:
If you want development and security, don’t let our enemies run the war from your lands.
— Masoud Pezeshkian (@drpezeshkian) March 28, 2026
Βίντεο με το «Iron Dome» να αναχαιτίζει πυραύλους της Χεζμπολάχ:
Νεκρός Λιβανέζος στρατιώτης από αεροπορική επιδρομή του Ισραήλ
Ένας Λιβανέζος στρατιώτης σκοτώθηκε σε ισραηλινή αεροπορική επιδρομή στην πόλη Ντεϊρ Ελ Ζαχράνι, στον νότιο Λίβανο, σύμφωνα με πληροφορίες του πρακτορείου ειδήσεων «National News», που επικαλείται τον στρατό.
Βανς: «Οι ΗΠΑ θα αποχωρήσουν από το Ιράν σύντομα»
Ο Αντιπρόεδρος των ΗΠΑ, Τζέι Ντι Βανς, αναφέρθηκε στον πόλεμο κατά του Ιράν κατά τη διάρκεια συνέντευξης με τον συντηρητικό podcaster Μπένι Τζόνσον.
Ο Βανς δήλωσε ότι, ενώ οι ΗΠΑ έχουν επιτύχει την πλειονότητα των στρατιωτικών στόχων τους, ο Τραμπ σχεδιάζει να συνεχίσει τον πόλεμο «για λίγο ακόμα» προκειμένου να διασφαλίσει ότι η κυβέρνηση του Ιράν θα αποδυναμωθεί αισθητά.
Βίντεο από την εισβολή του ισραηλινού στρατού στην πόλη Ναμπλούς, στη Δυτική Όχθη
Οι ισραηλινές δυνάμεις εισέβαλαν στην πόλη Ναμπλούς, στη βόρεια Δυτική Όχθη, επιβάλλοντας την υποχρεωτική εκκένωση σπιτιών στα οποία διαμένουν παλαιστινιακές οικογένειες, τις πρώτες πρωινές ώρες του Σαββάτου…
Στην Κροατία βρίσκεται το USS «Gerald R. Ford»
Το αεροπλανοφόρο USS «Gerald R. Ford» έχει αγκυροβολήσει στο λιμάνι του Σπλιτ στην Κροατία, ανακοίνωσε το Πολεμικό Ναυτικό των ΗΠΑ.
Πριν από την άφιξή του στο Σπλιτ, το Ford βρισκόταν στη ναυτική βάση της Σούδας, καθώς στις 12 Μαρτίου ξέσπασε πυρκαγιά στον χώρο πλυντηρίων του πλοίου.
Η πυρκαγιά δεν σχετιζόταν με πολεμική δράση, ανέφερε τότε ο αμερικανικός στρατός.
Πριν από το περιστατικό, το αεροπλανοφόρο συμμετείχε σε αμερικανικές επιχειρήσεις εναντίον του Ιράν.
Μεγάλες καταστροφές στο Πανεπιστήμιο Επιστήμης και Τεχνολογίας της Τεχεράνης
Ισραήλ: Καταρρίφθηκε drone της Χεζμπολάχ
Ένα drone της Χεζμπολάχ, που εκτοξεύτηκε από τον Λίβανο, αναχαιτίστηκε από την ισραηλινή αεράμυνα το μεσημέρι του Σαββάτου (28/3), ενώ ένα δεύτερο έπληξε ανοιχτή περιοχή στο βόρειο Ισραήλ, σύμφωνα με τον Ισραηλινό Στρατό (IDF).
Οι σειρήνες ήχησαν στο «Δάκτυλο της Γαλιλαίας» (Galilee Panhandle) και στα Υψίπεδα του Γκολάν κατά τη διάρκεια του περιστατικού. Δεν έχουν αναφερθεί τραυματισμοί.
Φρουροί της Επανάστασης: «Εξουδετερώσαμε 120 βόμβες διασποράς από ΗΠΑ και Ισραήλ»
Οι Φρουροί της Επανάστασης (IRGC) ανακοίνωσαν ότι εντόπισαν και εξουδετέρωσαν 120 βόμβες διασποράς στην επαρχία Φαρς, στο νότιο τμήμα της χώρας.
Τα πυρομαχικά αυτά έπεσαν κατά τη διάρκεια αμερικανο-ισραηλινών επιθέσεων πριν από μερικές ημέρες στο χωριό Καφρί και σε γειτονικές περιοχές, σύμφωνα με δηλώσεις του αναπληρωτή υπεύθυνου δημοσίων σχέσεων των IRGC στην επαρχία Φαρς, όπως μετέδωσε το ημιεπίσημο ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων Mehr.
Ιράν: Στους 12 οι νεκροί από τις αμερικανοϊσραηλινές αεροπορικές επιδρομές της προηγούμενης νύχτας
Τα ιρανικά μέσα ενημέρωσης ανέφεραν ότι αμερικανοϊσραηλινές αεροπορικές επιδρομές έπληξαν αρκετές κατοικημένες περιοχές σε όλο το Ιράν κατά τη διάρκεια της νύχτας, σκοτώνοντας τουλάχιστον 12 άτομα.
Στο Μπορουτζέρντ, στη δυτική επαρχία Λορεστάν, επτά άνθρωποι σκοτώθηκαν και 36 τραυματίστηκαν, σύμφωνα με τον αξιωματούχο της επαρχίας Γκοντρατολάχ Βαλαντί, τον οποίο επικαλείται το πρακτορείο ειδήσεων Fars.
Παρόμοιες επιθέσεις στη βορειοδυτική πόλη Ζαντζάν άφησαν πίσω τους τουλάχιστον πέντε νεκρούς και επτά τραυματίες, σύμφωνα με το πρακτορείο ειδήσεων ISNA, το οποίο επικαλέστηκε τον αναπληρωτή κυβερνήτη της πόλης, Αλί Σαντεγκί.
Το AFP δεν μπόρεσε να επαληθεύσει ανεξάρτητα αυτά τα στοιχεία.
Το Ισραήλ και οι Ηνωμένες Πολιτείες εξαπέλυσαν αεροπορικές επιδρομές εναντίον του Ιράν στις 28 Φεβρουαρίου, σκοτώνοντας τον ανώτατο ηγέτη του Ιράν Αλί Χαμενεΐ την πρώτη ημέρα και πυροδοτώντας έναν πόλεμο που έκτοτε έχει εξαπλωθεί σε όλη τη Μέση Ανατολή.
Το Ιράν δεν έχει δημοσιεύσει πρόσφατο συνολικό αριθμό νεκρών. Ο τελευταίος απολογισμός, που ξεπερνά τους 1.200 νεκρούς, δημοσιεύτηκε στις 8 Μαρτίου από το υπουργείο Υγείας, αλλά δεν μπόρεσε να επαληθευτεί ανεξάρτητα.
Κατά τη διάρκεια της νύχτας εκρήξεις συγκλόνισαν την Τεχεράνη, χτυπώντας το πανεπιστήμιο Επιστημών και Τεχνολογίας στα βορειοανατολικά της πόλης, προκαλώντας ζημιές σε κτίρια, αλλά χωρίς να προκληθούν θύματα, σύμφωνα με δημοσιεύματα των μέσων ενημέρωσης. Δεν ήταν άμεσα σαφές εάν είχαν πληγεί και άλλες τοποθεσίες.
Τρεις Λιβανέζοι δημοσιογράφοι σκοτώθηκαν σε ισραηλινή αεροπορική επιδρομή
Τρεις Λιβανέζοι δημοσιογράφοι σκοτώθηκαν το Σάββατο (28/3) σε ισραηλινή αεροπορική επιδρομή με στόχο το όχημά τους στο νότιο Λίβανο, σύμφωνα με στρατιωτική πηγή και τα μέσα ενημέρωσης για τα οποία εργάζονταν. Το Ισραήλ ισχυρίστηκε ότι στοχοθέτησε ένα μέλος μιας επίλεκτης μονάδας της Χεζμπολάχ.
«Η δημοσιογράφος του Al-Mayadeen, Φατιμά Φτούνι και ο ανταποκριτής του Al-Manar, Αλί Σουίμπ, σκοτώθηκαν σε ισραηλινή αεροπορική επιδρομή με στόχο το αυτοκίνητό τους στην περιοχή Τζεζίν», δήλωσε η στρατιωτική πηγή στο AFP, προσθέτοντας ότι ο αδελφός της Φτούνι, εικονολήπτης, σκοτώθηκε επίσης στην επίθεση.
Το Al-Mayadeen επιβεβαίωσε τον θάνατο της δημοσιογράφου στο κανάλι Telegram και το Al-Manar ανακοίνωσε τον θάνατο του πολεμικού ανταποκριτή του, ενός από τους μακροβιότερους δημοσιογράφους του καναλιού, σε δελτίο ειδήσεων.
Ο ισραηλινός στρατός, από την πλευρά του, ισχυρίστηκε ότι σκότωσε τον Αλί Σουίμπ, τον οποίο περιέγραψε ως μέλος της δύναμης al-Radwan, μιας επίλεκτης μονάδας της Χεζμπολάχ, που δρούσε «υπό την κάλυψη ενός δημοσιογράφου» και τον οποίο κατηγόρησε ότι «εξέθεσε συστηματικά τις θέσεις των Ισραηλινών στρατιωτών που δρούσαν στο νότιο Λίβανο».
Ο πρόεδρος του Λιβάνου, Ζοζέφ Αούν, χαρακτήρισε την επίθεση «κατάφωρο έγκλημα» και «παραβίαση του διεθνούς δικαίου» από το Ισραήλ υπενθυμίζοντας ότι «οι δημοσιογράφοι δικαιούνται διεθνή προστασία σε καιρό πολέμου».
«Πρόκειται για ένα κατάφωρο έγκλημα που παραβιάζει όλους τους κανόνες και τις συνθήκες βάσει των οποίων οι δημοσιογράφοι απολαμβάνουν διεθνή προστασία σε περιόδους πολέμου», έγραψε ο Αούν στο «X».
«Για άλλη μια φορά, η ισραηλινή επιθετικότητα παραβιάζει τους πιο θεμελιώδεις κανόνες του διεθνούς δικαίου, του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου και του δικαίου του πολέμου, στοχοθετώντας δημοσιογράφους, οι οποίοι είναι πρώτα και κύρια πολίτες που εκτελούν το έργο τους», συνέχισε.
